Какие есть виды рюмок и как выбрать

Редко какое застолье, особенно в нашей стране, обходится без алкогольных напитков. Традиционно, если напиток крепкий, разливают его в рюмки. Правда, мало кто знает о том, что далеко не каждая рюмка универсальна, что есть большое количество их видов. Они отличаются не только внешним видом и дизайном, но и предназначением. Широкий выбор рюмок оптом представлен на сайте https://megatorg-spb.ru/catalog/ryumki/.
Что такое рюмка
Рюмка – это фужер малого объема. Он на тонкой красивой ножке, часто выполнен из хрусталя и имеет красивый, изысканный дизайн. Хотя, использованные материалы могут быть другими, как и дизайн. Сегодня можно найти очень нестандартные рюмки.
Виды рюмок
В зависимости от напитка, который с помощью рюмки выпивается, различают следующие виды:
- Водочная. Само название отвечает на вопрос о том, какой напиток из нее пьют. Это изысканная рюмка, часто выполненная в минималистичном стиле без лишнего декора. Стенки расширяются ближе к краям, благодаря чему, запах рассеивается и не резко бьет по носу. Помимо водки, из них пьют домашние наливки или другой крепкий алкоголь. Объем обычно 50 мл.
- Мадерная. В среднем объем 75 мл. Предназначены для крепленых напитков. Помимо мадеры, из таких рюмок пьют портвейн, кагор и т. д.
- Рейнвейная. Одна из отличительных особенностей – использование непрозрачного стекла или других материалов при изготовлении таких рюмок. Поэтому они либо полупрозрачные или непрозрачные. Сделано это потому, что раньше вино было мутным, и его никто особо не рассматривал. Несмотря на то, что напиток теперь стал прозрачным, рюмки продолжают делать непрозрачными.
- Лафитная. Небольшой по объему вытянутый бокал на длинной ножке, выполненный в изысканном дизайне. Из него пьют красное вино.
- Коньячная. Название говорит само за себя. Форма немного нестандартная, потому что у рюмки «пузатое» тело и суженное горло. Это позволяет насладиться не только вкусом, но и ароматом напитка.
- Ликёрная. Красивая рюмка из цветного стекла совсем небольшого объема 30 мл. Из нее пьют ликер небольшими глотками.
- Коктейльная. Рюмка конусообразной формы. Используется для подачи сложных коктейлей из крепких спиртных напитков.
- Для шампанского. Высокий бокал с тонкими стенками, объемом 150 мл.
Чем рюмка отличается от стопки
Часто рюмки путают со стопками. Ничего удивительного, ведь и то и другое используют для водки и других очень крепких спиртных напитков. Различить их очень легко. Рюмка – это уменьшенный фужер. А стопка – это уменьшенный стакан. У него нет ножки. И часто дизайн стопок максимально простой.