Какие есть виды рюмок и как выбрать

Редко какое застолье, особенно в нашей стране, обходится без алкогольных напитков. Традиционно, если напиток крепкий, разливают его в рюмки. Правда, мало кто знает о том, что далеко не каждая рюмка универсальна, что есть большое количество их видов. Они отличаются не только внешним видом и дизайном, но и предназначением. Широкий выбор рюмок оптом представлен на сайте https://megatorg-spb.ru/catalog/ryumki/.

Что такое рюмка

Рюмка – это фужер малого объема. Он на тонкой красивой ножке, часто выполнен из хрусталя и имеет красивый, изысканный дизайн. Хотя, использованные материалы могут быть другими, как и дизайн. Сегодня можно найти очень нестандартные рюмки.

Виды рюмок

В зависимости от напитка, который с помощью рюмки выпивается, различают следующие виды:

Водочная . Само название отвечает на вопрос о том, какой напиток из нее пьют. Это изысканная рюмка, часто выполненная в минималистичном стиле без лишнего декора. Стенки расширяются ближе к краям, благодаря чему, запах рассеивается и не резко бьет по носу. Помимо водки, из них пьют домашние наливки или другой крепкий алкоголь. Объем обычно 50 мл.

. Само название отвечает на вопрос о том, какой напиток из нее пьют. Это изысканная рюмка, часто выполненная в минималистичном стиле без лишнего декора. Стенки расширяются ближе к краям, благодаря чему, запах рассеивается и не резко бьет по носу. Помимо водки, из них пьют домашние наливки или другой крепкий алкоголь. Объем обычно 50 мл. Мадерная . В среднем объем 75 мл. Предназначены для крепленых напитков. Помимо мадеры, из таких рюмок пьют портвейн, кагор и т. д.

. В среднем объем 75 мл. Предназначены для крепленых напитков. Помимо мадеры, из таких рюмок пьют портвейн, кагор и т. д. Рейнвейная. Одна из отличительных особенностей – использование непрозрачного стекла или других материалов при изготовлении таких рюмок. Поэтому они либо полупрозрачные или непрозрачные. Сделано это потому, что раньше вино было мутным, и его никто особо не рассматривал. Несмотря на то, что напиток теперь стал прозрачным, рюмки продолжают делать непрозрачными.

Лафитная . Небольшой по объему вытянутый бокал на длинной ножке, выполненный в изысканном дизайне. Из него пьют красное вино.

. Небольшой по объему вытянутый бокал на длинной ножке, выполненный в изысканном дизайне. Из него пьют красное вино. Коньячная. Название говорит само за себя. Форма немного нестандартная, потому что у рюмки «пузатое» тело и суженное горло. Это позволяет насладиться не только вкусом, но и ароматом напитка.

Название говорит само за себя. Форма немного нестандартная, потому что у рюмки «пузатое» тело и суженное горло. Это позволяет насладиться не только вкусом, но и ароматом напитка. Ликёрная . Красивая рюмка из цветного стекла совсем небольшого объема 30 мл. Из нее пьют ликер небольшими глотками.

. Красивая рюмка из цветного стекла совсем небольшого объема 30 мл. Из нее пьют ликер небольшими глотками. Коктейльная. Рюмка конусообразной формы. Используется для подачи сложных коктейлей из крепких спиртных напитков.

Рюмка конусообразной формы. Используется для подачи сложных коктейлей из крепких спиртных напитков. Для шампанского. Высокий бокал с тонкими стенками, объемом 150 мл.

Чем рюмка отличается от стопки

Часто рюмки путают со стопками. Ничего удивительного, ведь и то и другое используют для водки и других очень крепких спиртных напитков. Различить их очень легко. Рюмка – это уменьшенный фужер. А стопка – это уменьшенный стакан. У него нет ножки. И часто дизайн стопок максимально простой.