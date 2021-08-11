Как проходит удаление зуба мудрости

Зубы мудрости — это третьи моляры или вторые восьмерки, которые прорезаются уже в зрелом возрасте, когда весь основной зубной ряд давно вырос.

Это происходит примерно в возрасте от 20 до 30 лет, иногда чуть раньше, либо чуть позже. Зубами мудрости их назвали потому, что они прорезаются позже, то есть когда уже человек взрослый и умудренный жизненным опытом.

Однако никакой связи, разумеется, нет. Просто так повелось. Зубы мудрости — это рудимент. Это остаточное явление в процессе эволюции. Зубы мудрости не нужны человеку, потому что форма челюсти и количество зубов у него уменьшилось, так как на протяжении многих тысячелетий он изменил рацион питания и перешёл на более мягкую пищу. Тем не менее, зубы мудрости растут и их нужно удалять. А сделать это быстро и профессионально предлагает стоматология Очаково «Дентал-Студио».

Зачем удалять зубы мудрости

Это неполноценные зубы.

Так как зубной ряд уже сформировался еще в подростковом периоде, для третьих моляров уже нет места там. Поэтому если вовремя не спохватиться, они могут стать причиной деформации прикуса что особенно нежелательно для тех, кто выравнивал его при помощи брекетов, потратив на это приличное количество денег и времени.

Кроме того, это больно и неприятно, может стать причиной воспаления десен и слизистой. Поэтому ни в коем случае нельзя терпеть такую боль и следует сразу обращаться к врачу.

Самое разумное решение данной проблемы это удаление зубов мудрости, потому что пользы от них нет, и человек будет только мучиться.

Как удаляют зубы мудрости

Какого-то одного универсального алгоритма действий врача нет, потому что расти зубы мудрости могут как сверху, так и снизу.

Много зависит от их положения и того насколько их хорошо видно. Некоторые зубы мудрости можно удалить простым способом, используя только хирургические механические инструменты с предварительной анестезией. Это в том случае если они выросли, но никаких проблем и сильного дискомфорта, воспаления и нагноения не вызвали

Есть ещё сложное удаление зубов мудрости.

Используются в тех случаях, когда они не прорезались полностью, застряли где-то внутри, имеют неправильное направление и положение. В этом случае, возможно, придется разрезать десну, сделав предварительно рентген или компьютерную томографию.

Где удалить зубы мудрости

Данная услуга предоставляется как в государственных стоматологических поликлиниках, так и в частных медицинских центрах.

Разумеется, что в частных клиниках качество услуги более высокое и всё это менее болезненно.