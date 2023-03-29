Какие есть виды подарочной упаковки?

Положительные эмоции при получении подарка достигаются во многом благодаря умелому созданию эффекта неожиданности (сюрприза). Не последнее место в этом занимает способ и материал упаковки подарка. Упаковка должна быть яркой, необычной, но при этом раньше времени не раскрывать характерных особенностей самого сюрприза. Существует множество вариантов создания подарочных упаковок.

Производство подарочной упаковки может предоставить огромные партии необходимых материалов, для создания корпоративных подарков. Ниже перечислим материалы, которые стали особенно популярны в индустрии праздников (упаковка подарков).

Самые востребованные упаковочные материалы

Если читатель планирует ярко упаковать сувенир, рекомендуем обратить внимание на:

картон;

подарочные пакет;

крафт-бумагу;

текстильные материалы (ткани);

жестяная тара.

Картон продолжает удерживать лидерство в сегменте упаковочных материалов. Всё благодаря его ценовой доступности, а также высоких возможностей по кастомизации упаковки.

Речь идёт о нанесении на поверхность картона текстовых пожеланий, стилистических изображений и т.д.

Подарочные пакеты тоже востребованы. Однако они в большей степени ориентированы на корпоративный этикет. Пакет не предполагает в полной мере сюрприза при вручении.

Ткань и жестяная тара: особенность во всём

Из ткани можно достаточно легко и быстро создать подарочные мешочки, кисеты или кошельки. Зачастую такая упаковка используется для вручения ювелирных изделий (драгоценные металлы и камни).

Такая упаковка не только выглядит эффектно, но и гарантированно не повредит сам подарок.

Преимуществом жестяной тары является высокая прочность и герметичность. При этом жесть химически нейтральна – не реагирует с жидкостями, продуктами питания. Жестяная тара отлично подходит для пищевых подарков: чай, печенье, леденцы, цукаты и т.д.

Нередко в жестяные коробочки упаковывают крафтовый табак, сигары.

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В видео представлены оригинальные идеи для подарочной упаковки: