Одной из наиболее популярных видов упаковочного материала считается гофрокартон. Он обладает относительно небольшой массой и вполне достаточной прочностью для транспортировки даже массивной продукции. Особенно популярны такие виды упаковки в пищевой и перерабатывающей промышленности в том числе для упаковки табачной продукции. Кроме этих достоинств на поверхности гофрокартона можно нанести логотип производителя, информацию о продукции, особенности транспортировки и т.д. Упаковку для табачной продукции предлагает компания https://gofroline.ru/upakovka-korobka-dlya-sigaret-tabaka-snyusa.html.
Виды и основные характеристики
Упаковка табачной продукции производится в ящики изготовленные из гофрокартона, который подбирается по следующим характеристикам:
- Количеству гофрированных листов (флютингов), применяемых в материале. Для данной продукции обычно используют гофрокартон с двумя или тремя слоями.
- Цветовому исполнению внешних листов. Обычно она выбирается коричневой или белой.
- На внешнюю поверхность обязательно наносится изображение, которое согласовывается с производителем конкретной табачной продукции.
- Геометрические размеры и форма готовой упаковки задаётся заказчиком, в соответствии с параметрами выпускаемой продукции.
В большинстве случаев гофрированная тара для упаковки табачной продукции соответствует разработанным и утверждённым требованиям, в том числе медицинским и экологическим.
Основные требования, предъявляемые к гофротаре для упаковки
При выборе гофротары для упаковки табачных изделий к ней предъявляют следующие требования:
- Используемый гофрокартон должен соответствовать требованиям принятых стандартов.
- Он должен обладать необходимой прочностью.
- Выполнять требования по экологическим нормам.
- Соответствовать всем предъявляемым медицинским показателям.
- Внешний лист гофрокартона должен иметь хорошо обработанную поверхность.
В соответствии с предъявляемыми требованиями и существующим стандартом разрешается применять следующие виды гофрированного картона:
- Хромовый мелованный или немелованный гофрокартон. Его производят , из беленной целлюлозы.
- Хром-эрзац произведенный из древесной массы с добавлением макулатуры.
- Коробочный гофрокартон.
- Для его изготовления допускается применение неотбеленной целлюлозы.
- Склеенный хром-эрзац или коробочный гофрокартон.
Все эти материалы должны обеспечивать нанесение многокрасочной печати.