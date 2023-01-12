Одной из наиболее популярных видов упаковочного материала считается гофрокартон. Он обладает относительно небольшой массой и вполне достаточной прочностью для транспортировки даже массивной продукции. Особенно популярны такие виды упаковки в пищевой и перерабатывающей промышленности в том числе для упаковки табачной продукции. Кроме этих достоинств на поверхности гофрокартона можно нанести логотип производителя, информацию о продукции, особенности транспортировки и т.д. Упаковку для табачной продукции предлагает компания https://gofroline.ru/upakovka-korobka-dlya-sigaret-tabaka-snyusa.html.

Виды и основные характеристики

Упаковка табачной продукции производится в ящики изготовленные из гофрокартона, который подбирается по следующим характеристикам:

Количеству гофрированных листов (флютингов), применяемых в материале. Для данной продукции обычно используют гофрокартон с двумя или тремя слоями.

Цветовому исполнению внешних листов. Обычно она выбирается коричневой или белой.

На внешнюю поверхность обязательно наносится изображение, которое согласовывается с производителем конкретной табачной продукции.

Геометрические размеры и форма готовой упаковки задаётся заказчиком, в соответствии с параметрами выпускаемой продукции.

В большинстве случаев гофрированная тара для упаковки табачной продукции соответствует разработанным и утверждённым требованиям, в том числе медицинским и экологическим.

Основные требования, предъявляемые к гофротаре для упаковки

При выборе гофротары для упаковки табачных изделий к ней предъявляют следующие требования:

Используемый гофрокартон должен соответствовать требованиям принятых стандартов.

Он должен обладать необходимой прочностью.

Выполнять требования по экологическим нормам.

Соответствовать всем предъявляемым медицинским показателям.

Внешний лист гофрокартона должен иметь хорошо обработанную поверхность.

В соответствии с предъявляемыми требованиями и существующим стандартом разрешается применять следующие виды гофрированного картона:

Хромовый мелованный или немелованный гофрокартон. Его производят , из беленной целлюлозы.

Хром-эрзац произведенный из древесной массы с добавлением макулатуры.

Коробочный гофрокартон.

Для его изготовления допускается применение неотбеленной целлюлозы.

Склеенный хром-эрзац или коробочный гофрокартон.

Все эти материалы должны обеспечивать нанесение многокрасочной печати.