Гофротара для упаковки табачной продукции — виды и конструкция
идеи за чашечкой кофе

Гофротара для упаковки табачной продукции — виды и конструкция

12 января 2023

Одной из наиболее популярных видов упаковочного материала считается гофрокартон. Он обладает относительно небольшой массой и вполне достаточной прочностью для транспортировки даже массивной продукции. Особенно популярны такие виды упаковки в пищевой и перерабатывающей промышленности в том числе для упаковки табачной продукции. Кроме этих достоинств на поверхности гофрокартона можно нанести логотип производителя, информацию о продукции, особенности транспортировки и т.д. Упаковку для табачной продукции предлагает компания https://gofroline.ru/upakovka-korobka-dlya-sigaret-tabaka-snyusa.html.

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Виды и основные характеристики

Упаковка табачной продукции производится в ящики изготовленные из гофрокартона, который подбирается по следующим характеристикам:

  • Количеству гофрированных листов (флютингов), применяемых в материале. Для данной продукции обычно используют гофрокартон с двумя или тремя слоями.
  • Цветовому исполнению внешних листов. Обычно она выбирается коричневой или белой.
  • На внешнюю поверхность обязательно наносится изображение, которое согласовывается с производителем конкретной табачной продукции.
  • Геометрические размеры и форма готовой упаковки задаётся заказчиком, в соответствии с параметрами выпускаемой продукции.

В большинстве случаев гофрированная тара для упаковки табачной продукции соответствует разработанным и утверждённым требованиям, в том числе медицинским и экологическим.

Основные требования, предъявляемые к гофротаре для упаковки

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При выборе гофротары для упаковки табачных изделий к ней предъявляют следующие требования:

  • Используемый гофрокартон должен соответствовать требованиям принятых стандартов.
  • Он должен обладать необходимой прочностью.
  • Выполнять требования по экологическим нормам.
  • Соответствовать всем предъявляемым медицинским показателям.
  • Внешний лист гофрокартона должен иметь хорошо обработанную поверхность.

В соответствии с предъявляемыми требованиями и существующим стандартом разрешается применять следующие виды гофрированного картона:

  • Хромовый мелованный или немелованный гофрокартон. Его производят , из беленной целлюлозы.
  • Хром-эрзац произведенный из древесной массы с добавлением макулатуры.
  • Коробочный гофрокартон.
  • Для его изготовления допускается применение неотбеленной целлюлозы.
  • Склеенный хром-эрзац или коробочный гофрокартон.

Все эти материалы должны обеспечивать нанесение многокрасочной печати.



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