Какие есть способы автоматизации бизнес-процессов

Автоматизация бизнес-процессов может производиться с использованием различного инструментария. Такие инструменты решают различные специфические задачи. Стоит в статье более подробно рассмотреть такой инструментарий, так как он сильно помогает в отладке бизнес-процессов. Это, прежде всего такие инструменты автоматизации как системы CRM, ERP, ЭДО (электронный документооборот), а также автоматизация с помощью использования возможностей ИИ. Внедрение цифровой трансформации и автоматизации бизнес-процессов предлагает компания Цифромация.рф.

Система CRM

Такие системы вводятся для автоматизации работы с клиентурой. Это работа с клиентами от первого этапа сотрудничества (заключения контракта) до конца обслуживания.

Такие системы могут решать самые разнообразные проблемы бизнеса.

Системы ERP

Такие системы объединяют ключевые процессы, которые происходят при ведении бизнеса.

Это такие процессы как продажи, закупки и хранение, а также конечное изготовление продукции, логистика, финансирование и HR. Стоит перечислить основные модули ERP-системы:

Учет финансов и отчетность.

Управление запасами и логистика.

Производственные операции и планирование. Это полное управление производственными процессами.

Работа над закупками и снабжением.

ЭДО

Это системы электронного документооборота (СЭД).

Такие системы существенно облегчают работу с документами (автоматизируют такие процессы). От создания и согласования документации, до её правильного хранения. Система может работать с самыми разными видами документации. Система ЭДО включает следующие процессы, которые направлены на автоматизацию документооборота:

Построение маршрутов перемещения документации.

Интеграция с учетными системами.

Автоматизация рутинной работы с документацией.

Таким образом, такие системы как ЭДО может полностью автоматизировать документооборот на предприятии.

Системы искусственного интеллекта, которые применяются для автоматизации бизнес-процессов

Такие системы на базе ИИ могут автоматизировать бизнес-процессы на предприятии.

Такие процессы, которые требуют анализа данных и принятия решений, могут качественно быть решены внедрением системы искусственного интеллекта.

Стоит перечислить некоторые направления автоматизации с помощью Al:

Сфера маркетинга и продаж.

Управление цепочками поставок.

Финансы и бухучет.

Управление персоналом.

Все эти направления могут быть автоматизированы с помощью возможностей ИИ.