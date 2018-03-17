Как заложить машину в ломбард

Сегодня многие люди нуждаются в быстрых деньгах, которые можно получить только в заем. Очень часто для этого владельцы закладывают свой автомобиль на определенный срок.



Перед тем, как найти автоломбард в Москве, важно оценить все преимущества таких сделок. Это позволит вам правильно выбрать решение, а также подобрать нужную организацию.

Некоторые особенности

Кредитование под залог автомобилей сегодня пользуется огромной популярностью. Но такие услуги не так прозрачны и просты, как кажется на первый взгляд.

Поэтому при выборе автоломбарда следует учитывать несколько рекомендаций:

В первую очередь найдите несколько компаний, занимающихся такой деятельность. Обязательно оцените их предложения и выберите самое выгодное. Проверяйте правоустанавливающие документы, которые подтверждают разрешения на такую деятельность. Это важно, так как многие компании являются мошенниками и работают нелегально. Хорошие ломбарды страхуют собственную ответственность перед владельцем транспортного средства. Одним из критериев выбора также являются отзывы клиентов. Поэтому обязательно изучите их перед тем, как осуществлять подобную сделку. Таким образом, вы сможете отсеять недобросовестные организации, работающие не по лицензии.

Приступаем к оформлению

Сдача автомобиля в автоломбард не является сложной процедурой. В первую очередь владельцу следует собрать пакет документов:

паспорт транспортного средства. Он должен оформляться при покупке автомобиля;

документы, подтверждающие регистрацию транспортного средства;

паспорт владельца. Некоторые компании требуют документы, которые подтверждают вашу личность;

доверенность на автомобиль.

Когда вы соберете все документы, тогда нужно их подать в автоломбард. После этого они должны обязательно выдать вам своеобразный залоговый билет. Данный документ подтверждает все нюансы сделки. В нем должны указываться не стоимость, срок и условия договора с компанией.

После сдачи транспортного средства обязательно проверяйте, все ли подтверждающие документы вам выдал автоломбард. Это позволит исключить многие нюансы, которые будут возникать после завершения сделки.

Оформление автомобиля под залог является довольно простой операцией, занимающей относительно мало времени. Здесь важно только правильно подобрать автоломбард и условия кредитования.