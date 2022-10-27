Какие есть кириллические шрифты

Сегодня существует множество видов кириллических шрифтов, среди которых можно сделать выбор в пользу привлекательного варианта. Для того чтобы проще было сделать выбор, нужно ознакомиться с отличительными особенностями.

Neue Machina

Среди отличительных особенностей данного вида шрифта можно отметить не только геометрические, но и моноширинные черты.

Довольно часто для оформления технических проектов и дополнительных заданий применяют именно такой шрифт.

Отличительная особенность этого вида шрифта – возможность проявления индивидуальности, а также небольшого веса.

Ruberoid

Данное семейство включает довольно большое количество геометрических шрифтов.

При этом нет никаких засечек. Большинство элементов обладают округлыми формами. Поэтому шрифт Ruberoid выделяется современным и привлекательным оформлением.

По горизонтали такие шрифты выделяются низкой высотой. Но при этом можно выбрать разнообразные округлые элементы.

При этом очень важно правильно выбирать шрифт, который идеально подойдет для оформления.

Игра

Данный шрифт считается универсальным и часто используемым.

Данный шрифт был подготовлен специалистом Годоваловым Сергеем. Данный тип шрифта был разработан для оформления коммерческих, а также личных проектов. Нередко ими пользуются профессиональные клиенты.

Resist

Данный уникальный геометрический шрифт не содержит засечек, а также гибридов и дополнительных деталей нет.

Для достижения привлекательного шрифта были использованы однообразные элементы шрифта. Среди отличительных особенностей шрифта Resist – это бунтарский и нестандартный характер. Сейчас существует более десяти разнообразных стилей.

Kharkiv Tone

Подготавливали этот экранный шрифт специально для того, чтобы произвести визуализацию голоса.

При подготовке данного шрифта применялись городские коммуникации, технические, а также рукописные шрифты. Это все позволяет отразить то либо иное настроение. Применяется для создания шрифта, который идеально подходит для оформления городских проектов.

Geometria

Данный вид шрифта дает возможность работать с чистыми и проработанными формами.

Geometria может быть использован для того, чтобы осуществлять постоянное чтение. При этом внешний вид такого шрифта более привлекательный.

Чтобы выбрать тот шрифт, который идеально подойдет, следует руководствоваться довольно большим количеством принципов.

Это позволит сделать выбор в пользу привлекательного варианта.