Какую сумку носить с длинным пуховиком

Длинный пуховик — для многих единственная верхняя одежда, которая помогает пережить зиму. Кажется, что особо стильных образов с ним не придумать, но можно приобрести мужские и женские сумки, которые смогут сделать look стильным и привлекательным.

Обо всем этом поговорим с консультантами интернет-магазина Luxury Bags https://luxury-bags.com.ua, где представлен большой выбор аксессуаров для разных сезонов и стилей.

Брендовые сумки люкс не всегда уместно надевать с достаточно простой по крою верхней одеждой типа пуховика, но и здесь есть исключения. Зимой всегда индивидуализировать образ помогают аксессуары, поэтому иногда можно позволить себе выбрать роскошные сумки, чтобы поднять себе настроение в морозную погоду.

Выбираем брендовые сумки люкс к длинному пуховику

Абсолютное табу на клатчи к длинным пуховикам, даже если они относятся к брендовым сумкам люкс. Далее нужно смотреть материал изготовления. Мужские, женские сумки для зимы лучше всего из натуральной кожи или меха. Это гарантированная защита от намокания, загрязнений. Поэтому тканевые или плетеные модели лучше оставить для теплого времени года.

Помним о пропорциях: чем объемнее верхняя одежда, тем крупнее должны быть сумки. Роскошные сумки мини размера нужно оставить для других времен, они будут смотреться нелепо.

Зимой иногда приходится надевать шапку, шарф, перчатки или варежки. Брендовые сумки люкс должны быть такого размера, чтобы при необходимости могли вместить все указанные аксессуары.

Расцветка мужских, женских сумок должна быть в тон к пуховику. В основном немного темнее или светлее пуховика.

Блестки, стразы и прочий вычурный декор не уместен к зимним образам. Кроме того, такие элементы могут повредить поверхность верхней одежды.

Нужна ли роскошная сумка к пуховику

Если роскошная сумка в том плане, что выполнена из натуральной кожи, замши и прочих благородных материалов, то ответ однозначно положительный.

Но модели на цепочке, с дорогим оформлением, камнями и прочими видами декора не сделают образ более стильным. Наоборот, невозможно будет достичь цельности и органичности образа.

Мужские и женские сумки для зимы

Действительно, мужские и женские сумки для зимы лучше всего выбирать из соображений практицизма. Они должны быть из качественных, морозоустойчивых материалов, с хорошим внутренним объемом.

Среди брендовых сумок люкс немало таких вариантов, так что можно рассмотреть данную категорию товаров. Будьте стильными и модными вне зависимости от времени года!