Какие документы нужны для аренды автомобиля?

Проживая в мегаполисе, вряд ли удастся обойтись без использования собственного транспорта для передвижения. Несмотря на обилие общественного транспорта и регулярные пробки, всё же личное авто позволяет экономить изрядное количество собственного времени. Однако, что делать, если автомобиль вышел из строя, а работа не терпит отлагательств?

Прокат авто Киев предоставляет на весьма выгодных условиях. Безусловно, помимо денег потребуется набор документов, что и даст возможность взять автомобиль в арендное пользование на установленный в договоре срок. Конечно, без заключения договора с прокатчиком обойтись не получится.

Требуемые документы для аренды

Изначально важно понимать, что без страховки обойтись не получится. Цена на страховой полис будет зависеть от водительского стажа автомобилиста. Естественно, чем он больше, тем меньше денег придётся заплатить.

Кроме страховки агентство потребует предоставить следующие документы:

паспорт;

водительское удостоверение;

банковскую карту.

Дело в том, что при аренде автомобилей практически всегда используется безналичный расчёт. В этом есть свои преимущества. Процедура оформления сводится фактически к составлению акта приёмки автомобиля.

По отношению к арендополучателю автомобиля этот документ располагает крайне высоким значением. Если Вы некорректно составите акт приёмки (не укажите повреждения, которые уже присутствовали до Вашей аренды), восстанавливать автомобиль придётся именно Вам.

Расширенный пакет документов для иностранных граждан

Действительно, вышеозначенные документы актуальны лишь для граждан страны. Иностранцы же помимо паспорта и водительского удостоверения обязаны предоставить выполненный и заверенный перевод водительского удостоверения.

В переводе должна быть чётко прописана категория водителя.

Кроме того, отдельные агентства могут потребовать предоставить справу о фактическом стаже за рулём.

Дабы избежать возможных проблем, иностранца также обязывают предоставить визу (разрешение на пребывание в стране). Финансовая информация фиксируется благодаря предоставлению банковской карты.

Смотрите также: Узнайте о том, как выполнить подключение GPS треккера к автомобилю. Одна из бизнес-идей, касающихся автомобильной сферы — http://www.propr.me/idei-dlya-biznesa-tyuning-avto-svetodiody/

Видеоролик даёт понять, что может потребоваться для оформления арендного пользования автомобилем: