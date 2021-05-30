Виды черной икры и как ее выбрать

Чёрная икра, если говорить сленгом современной молодёжи — это что-то на богатом. Действительно данный продукт всегда, в том числе и в наше время ассоциировался с роскошной жизнью, богатством и достатком. Но, у жителей нашей страны в этом плане есть преимущество, так как чёрная икра намного доступнее, чем во многих других государствах мира.

Всё потому что её у нас добывают. Поэтому время от времени позволить себе такой деликатес могут даже обычные среднестатистические граждане. С учётом того, что продукт не дешёвый, следует правильно его выбирать. Черную икру в Москве в широком ассортименте предлагает интернет-магазин https://mistercrab.ru/caviar/black/.

Виды чёрной икры

Казалось бы, какие могут быть разновидности.

Вся чёрная икра одинаковая. Это маленькие чёрные икринки. Но, разница есть и зависит это от происхождения продукта. Существуют следующие основные виды черной икры:

Белужья. Считается самой дорогой и крупной. Диаметр икринки может достигать до 3,5 мм. Оболочка икринок тонкая, из-за чего они во рту не чуть ли не тают, что делает вкус пикантным а сам продукт очень нежным.

Осетровая. Стоит такая игра немного дешевле, чем предыдущий вариант. Диаметр икринок тоже меньше и может достигать до 2,5 мм. Что касается вкусовых свойств и полезности, то такая икра ничем не уступает белужьей.

Севрюжья. Это самая мелкая по диаметру икра, которая не превышает 1 мм в диаметре. Кроме того, это самая доступная по цене икра.

Как выбрать черную икру

При выборе этого продукта необходимо обратить внимание на следующие ключевые параметры:

Степень зрелости икринок. Нужно вспомнить про то, что икринки это будущие рыбки. Поэтому степень их зрелости может быть разной. Важно чтобы продукт был добыт легально. Чтобы убедиться в этом можно попросить соответствующую документацию у продавца, которая должна быть в обязательном порядке. Это дополнительно гарантирует безопасность продукта.

Способ обработки. Есть несколько вариантов: зернистая, пастеризованная, ястычная, паюсная. Самой лучшей и дорогой, следовательно, и вкусной, считается зернистая икра.

Способ фасовки. Могут быть баночки, либо развесной вариант. Развесная икра обычно производится кустарным способом, следовательно, и документов никаких не будет. Поэтому покупать продукт лучше в заводских банках.

Также при выборе чёрной икры нужно обращать внимание на цену и производителя. Это должна быть известная и надежная компания с хорошей репутацией. Цена не должна быть слишком низкой, так как это невозможно, если речь идет о качественном продукте.