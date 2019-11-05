идеи за чашечкой кофе

Какие бывают мини бары для гостиниц

5 ноября 2019

Сегодня каждый человек, который ездит куда-то на отдых знает, что такое мини-бар. В зависимости от того, какого уровня отель или гостиница, можно определить и содержимое мини бара.

Если в номере установлен мини-бар, то все что находится внутри, клиент может использовать или употребить. В зависимости от сервиса обслуживания комплектация бывает разной. Выбрать мини бары на omnitec-systems.com.ua можно по доступным ценам.

Что такое мини-бар и в чем его особенность

Уже достаточно долгое время, в подсознании человека мини-бар ассоциируется с дорогостоящими товарами, которые в магазинах стоят раз в шесть дешевле.

Конечно, когда вы проснулись утром и у вас после вчерашнего побаливает голова, то бежать в магазин за пивом или слабоалкогольным напитком никто нее будет. Намного проще воспользоваться имеющимся мини-баром, тем более, что ключи находятся у вас.

Что должно содержаться в мини-баре:

  • Алкоголь;
  • Минеральная вода и напитки;
  • Конфеты или закуски к пиву.

В современных отелях и гостиницах в мини баре часто можно встретить здоровую еду и прочее. Конечно, что положить в мини-бар, каждый владелец решает сам, но при этом прислушиваются к пожеланиям клиентов.

В чем выгода от мини-бара

Обслуживанием и пополнением мини-бара занимаются горничные. Каждое утро мини-бар проверяется и наполняется при необходимости. Стоит отметить, что такое дополнение в номере является обязательным если заведение имеет от четырех звезд и выше. В номерах престижного класса обязательно должен присутствовать мини-бар.

Даже если клиент ним не воспользуется, то должен быть полный перечень установленный регламентом. Помимо самого мини-бара. К нему также прилагается прейскурант, в котором клиент может посмотреть содержимое и узнать его стоимость.

Сегодня многие отельные магнаты с увеличением спроса на отельные номера, чтобы минимизировать конкуренцию между заведениями, устраивают различные акции, где посетитель в качестве комплимента может воспользоваться мини-баром бесплатно.

Как не странно, но именно на мини-бар делаются всегда большие ставки. Все дело в том, что иногда клиент находясь в номере тратит денег больше, чем где-то на прогулке в городе. Опустошив свой мини-бар вы увеличите оплату аренды в несколько раз. Такой вариант отдыха может подойти людям, которые не следят за растратой денег.

Мини-бар позволяет проводить свое время в номере при этом не придется куда-то ходить и покупать. Несмотря на то, что придется намного больше заплатить, мало кто решается сходить в магазин, даже если он находится через дорогу.



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