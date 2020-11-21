Обзор функционала каталога фирм catalog.tools
идеи в лицах

Обзор функционала каталога фирм catalog.tools

21 ноября 2020

Это странно, но сейчас искать интересные сайты на разные тематики, либо принадлежащие каким-то организациям, занятым в определенных сферах стало намного сложнее. Все дело в оптимизации, которую все используют для продвижения.

Поэтому, вводя в поле поисковика нужное словосочетание, в результатах высвечиваются ссылки на те ресурсы, которые активно пользуются оптимизацией. Много сайтов, которые не используют эти инструменты, и могут быть намного интереснее, полезнее.

Поэтому, чтобы не упустить хороший ресурс, можно воспользоваться специальным сервисом https://catalog.tools. Это настоящий кладезь полезных и нужных сайтов.

Что это такое

Сайт catalog.tools представляет собой уникальный онлайн каталог. Это каталог сайтов организаций, работающих в самых различных сферах во всем мире. Воспользоваться им могут как обычные люди, так и организации, которые ищут деловых партнеров, клиентов и т. д.

Каталог регулярно пополняется новыми сайтами. Сами владельцы могут добавить свой ресурс сюда, оставив соответствующую заявку. После модерации, если все в порядке, ссылка на сайт будет добавлена.

Это дополнительно полезно для бизнеса, потому что еще больше людей узнают о компании, бренде, продукции. Поэтому присутствие в каталоге дает свои преимущества.

На catalog.tools достаточно жесткая модерация. Поэтому мошеннические ресурсы в каталог не добавляются. Есть система отзывов, рейтингов, с помощью которых можно будет найти полезную информацию об интересующих организациях.

Какие возможности предоставляет catalog.tools

Здесь можно найти актуальные и честные рейтинги:

  • сайтов
  • пиццерий
  • кафе
  • ресторанов
  • суши роллы вок
  • магазинов
  • здорового питания

На главной странице есть ссылки, с помощью которых можно сразу перейти на эти рейтинги. Также, если интересует какая-то определенная сфера, можно изучить каталог и перейти в нужный раздел. Сейчас доступны следующие разделы:

  • туризм
  • магазины
  • досуг и развлечения
  • город
  • сфера услуг
  • бизнес
  • интернет
  • средства массовой информации
  • стройматериалы
  • образование
  • оборудование
  • питание
  • недвижимость
  • медицина
  • хозяйственные товары
  • безопасность
  • экология
  • спорт
  • транспорт и сфера логистики
  • банки
  • здоровье
  • музыка
  • продукты питания игры
  • автомобильные магазины
  • сайты знакомств
  • культура
  • строительство
  • сфера науки
  • IT сфера
  • зоомагазины
  • интерьер
  • товары
  • кино и многое другое

Этот список регулярно пополняется новыми разделами. Поэтому здесь можно найти очень много интересной, актуальной информации. Это ссылки на сайты, название организации, юридический и фактический адрес, данные о владельце и многое другое.



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