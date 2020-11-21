Обзор функционала каталога фирм catalog.tools

Это странно, но сейчас искать интересные сайты на разные тематики, либо принадлежащие каким-то организациям, занятым в определенных сферах стало намного сложнее. Все дело в оптимизации, которую все используют для продвижения.
Поэтому, вводя в поле поисковика нужное словосочетание, в результатах высвечиваются ссылки на те ресурсы, которые активно пользуются оптимизацией. Много сайтов, которые не используют эти инструменты, и могут быть намного интереснее, полезнее.
Поэтому, чтобы не упустить хороший ресурс, можно воспользоваться специальным сервисом https://catalog.tools. Это настоящий кладезь полезных и нужных сайтов.
Что это такое
Сайт catalog.tools представляет собой уникальный онлайн каталог. Это каталог сайтов организаций, работающих в самых различных сферах во всем мире. Воспользоваться им могут как обычные люди, так и организации, которые ищут деловых партнеров, клиентов и т. д.
Каталог регулярно пополняется новыми сайтами. Сами владельцы могут добавить свой ресурс сюда, оставив соответствующую заявку. После модерации, если все в порядке, ссылка на сайт будет добавлена.
Это дополнительно полезно для бизнеса, потому что еще больше людей узнают о компании, бренде, продукции. Поэтому присутствие в каталоге дает свои преимущества.
На catalog.tools достаточно жесткая модерация. Поэтому мошеннические ресурсы в каталог не добавляются. Есть система отзывов, рейтингов, с помощью которых можно будет найти полезную информацию об интересующих организациях.
Какие возможности предоставляет catalog.tools
Здесь можно найти актуальные и честные рейтинги:
- сайтов
- пиццерий
- кафе
- ресторанов
- суши роллы вок
- магазинов
- здорового питания
На главной странице есть ссылки, с помощью которых можно сразу перейти на эти рейтинги. Также, если интересует какая-то определенная сфера, можно изучить каталог и перейти в нужный раздел. Сейчас доступны следующие разделы:
- туризм
- магазины
- досуг и развлечения
- город
- сфера услуг
- бизнес
- интернет
- средства массовой информации
- стройматериалы
- образование
- оборудование
- питание
- недвижимость
- медицина
- хозяйственные товары
- безопасность
- экология
- спорт
- транспорт и сфера логистики
- банки
- здоровье
- музыка
- продукты питания игры
- автомобильные магазины
- сайты знакомств
- культура
- строительство
- сфера науки
- IT сфера
- зоомагазины
- интерьер
- товары
- кино и многое другое
Этот список регулярно пополняется новыми разделами. Поэтому здесь можно найти очень много интересной, актуальной информации. Это ссылки на сайты, название организации, юридический и фактический адрес, данные о владельце и многое другое.