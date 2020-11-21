Обзор функционала каталога фирм catalog.tools

Это странно, но сейчас искать интересные сайты на разные тематики, либо принадлежащие каким-то организациям, занятым в определенных сферах стало намного сложнее. Все дело в оптимизации, которую все используют для продвижения.

Поэтому, вводя в поле поисковика нужное словосочетание, в результатах высвечиваются ссылки на те ресурсы, которые активно пользуются оптимизацией. Много сайтов, которые не используют эти инструменты, и могут быть намного интереснее, полезнее.

Поэтому, чтобы не упустить хороший ресурс, можно воспользоваться специальным сервисом https://catalog.tools. Это настоящий кладезь полезных и нужных сайтов.

Что это такое

Сайт catalog.tools представляет собой уникальный онлайн каталог. Это каталог сайтов организаций, работающих в самых различных сферах во всем мире. Воспользоваться им могут как обычные люди, так и организации, которые ищут деловых партнеров, клиентов и т. д.

Каталог регулярно пополняется новыми сайтами. Сами владельцы могут добавить свой ресурс сюда, оставив соответствующую заявку. После модерации, если все в порядке, ссылка на сайт будет добавлена.

Это дополнительно полезно для бизнеса, потому что еще больше людей узнают о компании, бренде, продукции. Поэтому присутствие в каталоге дает свои преимущества.

На catalog.tools достаточно жесткая модерация. Поэтому мошеннические ресурсы в каталог не добавляются. Есть система отзывов, рейтингов, с помощью которых можно будет найти полезную информацию об интересующих организациях.

Какие возможности предоставляет catalog.tools

Здесь можно найти актуальные и честные рейтинги:

сайтов

пиццерий

кафе

ресторанов

суши роллы вок

магазинов

здорового питания

На главной странице есть ссылки, с помощью которых можно сразу перейти на эти рейтинги. Также, если интересует какая-то определенная сфера, можно изучить каталог и перейти в нужный раздел. Сейчас доступны следующие разделы:

туризм

магазины

досуг и развлечения

город

сфера услуг

бизнес

интернет

средства массовой информации

стройматериалы

образование

оборудование

питание

недвижимость

медицина

хозяйственные товары

безопасность

экология

спорт

транспорт и сфера логистики

банки

здоровье

музыка

продукты питания игры

автомобильные магазины

сайты знакомств

культура

строительство

сфера науки

IT сфера

зоомагазины

интерьер

товары

кино и многое другое

Этот список регулярно пополняется новыми разделами. Поэтому здесь можно найти очень много интересной, актуальной информации. Это ссылки на сайты, название организации, юридический и фактический адрес, данные о владельце и многое другое.