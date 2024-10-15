Мой опыт работы на комбинате «Продукты Питания»

Я учился в Калининграде, поэтому после получения диплома решил и место работы искать здесь. Просматривая объявления на hh.ru, увидел вакансию обработчика пищевых продуктов и тары на комбинате «Продукты Питания». Предложение очень заинтересовало, так как не требовался опыт работы и предоставлялось общежитие по льготной стоимости. Отзывы об условиях работы на предприятии были в основном положительные.

Уже на собеседовании был впечатлен внимательным отношением сотрудника отдела кадров. Он не только подробно рассказал о специфике работы предприятия, моих трудовых обязанностях и предлагаемых льготах, но и сразу предложил написать заявление на предоставление комнаты в общежитии. Мне оставалось только пройти медосмотр, который комбинат "Продукты Питания"полностью компенсирует.

Одним из главных плюсов трудоустройства в компанию считаю полное обучение сотрудников тонкостям рабочего процесса. За мной закрепили наставника, который контролировал правильность выполнению трудовых задач. При этом я не испытывал какого-либо дискомфорта. Опытный сотрудник разъяснял все четко и понятно, даже при совершении мною ошибок в мою сторону не было негативных высказываний. Не прошло и двух недель, как я полностью освоил необходимые навыки и был допущен к самостоятельной работе.

Быстро нашел и общий язык с коллективом цеха. У нас работаю люди разного возраста, но все относятся друг к другу доброжелательно. В любых рабочих моментах можно рассчитывать на понимание и помощь коллег. Работаю на комбинате "Продукты Питания" несколько лет и конфликтов никогда не возникало.

Благоприятному психологическому климату способствует и адекватное отношение начальника смены. Когда заболела моя мама, то мне без проблем дали отгул и разрешили перенести отпуск на более ранний период. Начальник с пониманием относится к жизненным ситуациям сотрудников. Если вам нужно поменяться сменами, то он всегда идет навстречу.

Еще мне нравится, что на комбинате выдают спецодежду, предоставляют льготное питание и возможность покупки продукции по специальной цене. Это помогает значительно экономит ваш бюджет. В ближайшем будущем планирую воспользоваться возможностью корпоративного обучения, которая позволяет за счет комбинате повысить квалификацию или переобучится на другую профессию.