Какая ткань лучше для постельного белья

Никто не будет спорить, что от качества сна во многом зависит здоровье человека, его настроение и работоспособность. Поэтому к выбору принадлежностей для такого времяпрепровождения следует выбирать очень тщательно.
Это относится к кровати, матрасу, одеялу, подушке и, конечно же, к постельному белью, которое можно купить на сайте http://miyatex.com.ua/. Давайте рассмотрим вопрос, какой должна быть ткань для такого белья.
Требования
Перед тем, как приступить к обсуждению видов материала, следует указать характеристики, которыми они должны обладать:
- гипоаллергенными свойствами. Это важно, так как никаких аллергических реакций от постельного белья быть не должно;
- гигроскопичностью. Во сне человек потеет, влага должна отводиться от кожи путем впитывания ее тканью;
- износостойкостью, прочностью. Постельное белье требует частой стирки, и оно не должно развалиться и поблекнуть быстро;
- вызывать приятные тактильные ощущения. Но тут большую роль играют личные предпочтения: одному нравится гладкое полотно, а другому – шероховатое;
- пропускать воздух;
- иметь качественную окраску.
Разнообразие выбора
Сейчас производители предлагают бельевые комплекты из разных материалов, но наибольшей популярностью пользуются натуральные ткани:
- Бязь. Изготавливается она из хлопковых нитей. Постельное белье из нее соответствует всем вышеупомянутым требованиям.
- Батист производят изо льна и хлопка, эта ткань достаточно прочна и легка, но, к сожалению, быстро изнашивается. Белье из батиста очень красивое, но и дорогое, так что его лучше использовать для каких-либо особых случаев.
- Сатин. Поверхность этого материала такая же гладкая и блестящая, как и у шелка. Из него шьют повседневные и праздничные комплекты, они выдерживают множество стирок, при этом не теряют своего прекрасного вида и отличного качества.
- Бамбуковая ткань напоминает и шелк, и кашемир. Изделия из него отличаются мягкостью, подходят для детей и аллергикам;
- Ситец обладает высокой воздухопроницаемостью. Его внешний вид может быть разным: матовым, с блеском. Отличаются и качества – имеются мягкие и более жесткие разновидности. Постельное белье из ситца доступно, стоит недорого, но оно может полинять, потерять цвет и т.д, то есть, служит оно не долго.
Отдельно стоит упомянуть о шелковом постельном белье. Оно считается самым роскошным, так как по красоте и качеству его не может затмить ни один материал.
Изделия из шелка поражают своим изяществом, а спать на них очень приятно – чувствуешь себя особой королевской крови. Однако цена на такое постельное белье заоблачная.