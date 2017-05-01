Какая ткань лучше для постельного белья

Никто не будет спорить, что от качества сна во многом зависит здоровье человека, его настроение и работоспособность. Поэтому к выбору принадлежностей для такого времяпрепровождения следует выбирать очень тщательно.



Это относится к кровати, матрасу, одеялу, подушке и, конечно же, к постельному белью, которое можно купить на сайте http://miyatex.com.ua/. Давайте рассмотрим вопрос, какой должна быть ткань для такого белья.

Требования

Перед тем, как приступить к обсуждению видов материала, следует указать характеристики, которыми они должны обладать:

гипоаллергенными свойствами. Это важно, так как никаких аллергических реакций от постельного белья быть не должно;

гигроскопичностью. Во сне человек потеет, влага должна отводиться от кожи путем впитывания ее тканью;

износостойкостью, прочностью. Постельное белье требует частой стирки, и оно не должно развалиться и поблекнуть быстро;

вызывать приятные тактильные ощущения. Но тут большую роль играют личные предпочтения: одному нравится гладкое полотно, а другому – шероховатое;

пропускать воздух;

иметь качественную окраску.

Разнообразие выбора

Сейчас производители предлагают бельевые комплекты из разных материалов, но наибольшей популярностью пользуются натуральные ткани:

Бязь. Изготавливается она из хлопковых нитей. Постельное белье из нее соответствует всем вышеупомянутым требованиям. Батист производят изо льна и хлопка, эта ткань достаточно прочна и легка, но, к сожалению, быстро изнашивается. Белье из батиста очень красивое, но и дорогое, так что его лучше использовать для каких-либо особых случаев. Сатин. Поверхность этого материала такая же гладкая и блестящая, как и у шелка. Из него шьют повседневные и праздничные комплекты, они выдерживают множество стирок, при этом не теряют своего прекрасного вида и отличного качества. Бамбуковая ткань напоминает и шелк, и кашемир. Изделия из него отличаются мягкостью, подходят для детей и аллергикам; Ситец обладает высокой воздухопроницаемостью. Его внешний вид может быть разным: матовым, с блеском. Отличаются и качества – имеются мягкие и более жесткие разновидности. Постельное белье из ситца доступно, стоит недорого, но оно может полинять, потерять цвет и т.д, то есть, служит оно не долго.

Отдельно стоит упомянуть о шелковом постельном белье. Оно считается самым роскошным, так как по красоте и качеству его не может затмить ни один материал.

Изделия из шелка поражают своим изяществом, а спать на них очень приятно – чувствуешь себя особой королевской крови. Однако цена на такое постельное белье заоблачная.