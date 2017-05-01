идеи за чашечкой кофе

Какая ткань лучше для постельного белья

1 мая 2017

Никто не будет спорить, что от качества сна во многом зависит здоровье человека, его настроение и работоспособность. Поэтому к выбору принадлежностей для такого времяпрепровождения следует выбирать очень тщательно.
постельное белье
Это относится к кровати, матрасу, одеялу, подушке и, конечно же, к постельному белью, которое можно купить на сайте http://miyatex.com.ua/. Давайте рассмотрим вопрос, какой должна быть ткань для такого белья.

Требования

Перед тем, как приступить к обсуждению видов материала, следует указать характеристики, которыми они должны обладать:

  • гипоаллергенными свойствами. Это важно, так как никаких аллергических реакций от постельного белья быть не должно;
  • гигроскопичностью. Во сне человек потеет, влага должна отводиться от кожи путем впитывания ее тканью;
  • износостойкостью, прочностью. Постельное белье требует частой стирки, и оно не должно развалиться и поблекнуть быстро;
  • вызывать приятные тактильные ощущения. Но тут большую роль играют личные предпочтения: одному нравится гладкое полотно, а другому – шероховатое;
  • пропускать воздух;
  • иметь качественную окраску.

ткань для постельного белья

Разнообразие выбора

Сейчас производители предлагают бельевые комплекты из разных материалов, но наибольшей популярностью пользуются натуральные ткани:

  1. Бязь. Изготавливается она из хлопковых нитей. Постельное белье из нее соответствует всем вышеупомянутым требованиям.
  2. Батист производят изо льна и хлопка, эта ткань достаточно прочна и легка, но, к сожалению, быстро изнашивается. Белье из батиста очень красивое, но и дорогое, так что его лучше использовать для каких-либо особых случаев.
  3. Сатин. Поверхность этого материала такая же гладкая и блестящая, как и у шелка. Из него шьют повседневные и праздничные комплекты, они выдерживают множество стирок, при этом не теряют своего прекрасного вида и отличного качества.
  4. Бамбуковая ткань напоминает и шелк, и кашемир. Изделия из него отличаются мягкостью, подходят для детей и аллергикам;
  5. Ситец обладает высокой воздухопроницаемостью. Его внешний вид может быть разным: матовым, с блеском. Отличаются и качества – имеются мягкие и более жесткие разновидности. Постельное белье из ситца доступно, стоит недорого, но оно может полинять, потерять цвет и т.д, то есть, служит оно не долго.

Отдельно стоит упомянуть о шелковом постельном белье. Оно считается самым роскошным, так как по красоте и качеству его не может затмить ни один материал.

Изделия из шелка поражают своим изяществом, а спать на них очень приятно – чувствуешь себя особой королевской крови. Однако цена на такое постельное белье заоблачная.



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