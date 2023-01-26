Перед начинающим производителем неизменно встает один из важнейших вопросов, в какой таре продавать товар. Чаще всего выбор падает на дой пак пакеты.

Преимущества пакета Дой Пак

Современные гибкие пакеты – одна из видов вакуумной упаковки, имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами:

Товар упаковывается герметично, что гарантирует прочную защиту от пыли, влаги и солнечных лучей;

Легко переносит повышенную температуру;

Не разбивается, легко меняет форму, не рвется;

Продлевает срок годности;

Конструкция пакета позволяет расставлять товар в вертикальном положении;

Пре перевозке товар занимает места почти в 2 раза меньше, чем стеклянные бутылки;

Состав материала, из которого изготовлен пакет, совершенствуется;

Необходимая информация о товаре печатается по всей поверхности. Отпадает отдельное изготовление этикеток;

Низкая себестоимость;

Привлекательный внешний вид;

Недостаток один, но существенный – не поддается переработке.

Материал изготовления

Традиционно для производства Дой Пак используется полимерная пленка.

Для усиления прочности и герметичности материал подвергают ламинированию – несколько рядов пленки склеивают в единое целое. Слои могут быть двойными, тройными, четвертными, для чего используют:

Полиэтилен – придает изделию герметичность, устойчивость, крепость швов;

Лавсан и другие.

Каждый из видов наделяет упаковку специальными качествами в зависимости от дальнейшего назначения.

В двухслойных пакетах продукт хранится полгода. Третий слой делают из металлизированной пленки или алюминиевой фольги. Их располагают в середине. В фольгированной упаковке продукт сохраняется до 1 года. В четырехслойных пакетах к перечисленным слоям добавляется барьерный слой, что актуально при действии высоких давлений.

Нередко дой паки изготавливаются из 1-го слоя. В декоративных целях на поверхность пакета наносится полиграфический лак, что выделяет продукт на фоне другого товара. Изображение может быть голографическим. Кроме того, может присутствовать демонстрационное окно, как элемент украшения. Некоторые виды обладают функцией подогрева, стоит только нажать на кнопку. Закладывают продукты разного назначения – пищевые и не пищевые.

Пакеты, предназначенные для корма для животных, получили название пауч. Дой Пак получила широкое распространение в прошлом веке, сегодня ее признали опасной, так как пока не придумали способ переработки.

Альтернативы ей пока не найдено.