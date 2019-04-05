идеи за чашечкой кофе

Какая кухня лучше: пластик или МДФ

5 апреля 2019

Кухня – это одно из важнейших помещений в доме. Именно здесь собирается вся семья для того чтобы позавтракать и обсудить интересующие вопросы. Помимо места встреч кухня также предназначена для приготовления пищи.

Современные хозяйки должны работать на удобной и красивой кухне, только в этом случае она будет с радостью возвращаться к плите вновь и вновь. Кухни по индивидуальному заказу по доступной цене можно найти на сайте www.kuhni24.com.

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По каким критериям выбирается кухня

Сегодня производители кухонной мебели предлагают кухни абсолютно любых форм и конструкций и среди всего разнообразия очень сложно подобрать именно то, что нужно.

Когда необходимо выбирать кухонный гарнитур, то есть несколько основных параметров за счет которых можно подобрать идеальный вариант. Говоря о параметрах речь, ведется о:

  • Размере;
  • Функциональности;
  • Используемых материалов.

Если с размером и функциональностью всё более или менее понятно, то с выбором материала придется подумать. От правильности выбора материала кухни зависит не только внешний вид конструкции, но и срок эксплуатации мебельной продукции.

В чем различие межу пластиком и МДФ гарнитурами

Наиболее распространенным материалами для кухни считаются МДФ панели и пластик. Выбирая из этих двух материалов, стоит отметить, что каждый из них имеет свои достоинства и характеристики. Выбирая определенный материал следует ориентироваться на его характеристиках.

Из МДФ

Уже достаточно долгое время на рынке мебельной продукции популярностью пользуется МДФ материал. Главная особенность таких изделий заключается в том, что они просты в использовании, могут иметь различные цвета и оттенки, а также не боятся влажного воздуха.

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Такая мебель идеально подойдет для кухни, где влажность воздуха высокая. Мебель из МДФ панелей может иметь глянец, матовую поверхность или перламутровую, все зависит от пожелания заказчика. Единственное, что может проявится со временем, цвет под ультрафиолетовыми лучами выгорает.

Из пластика

Кухонная мебель из пластика на самом деле – это предметы кухонного гарнитура, изготовленных на древесной основе и оклеенные пластиковыми панелями. Такая мебель совершенно не боится влаги, поэтому даже по истечению долгого времени не теряет своих характеристик и формы.

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Также стоит отметить, что изобилие вариантов расцветок и текстур настолько велик, что подобрать можно абсолютно все что нужно. Современная пластиковая кухня может вписаться и дополнить любой дизайн интерьера и стать его изюминкой.

Выбирая кухонный гарнитур, невозможно однозначно определиться на том или ином виде конструкции, так как их характеристики очень схожи. Придя в магазин, стоит посмотреть на тот и другой вариант, после чего все станет ясным.



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