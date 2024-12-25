Что такое удаление родинок лазером

Родинки относят к доброкачественным кожным образованиям, состоящим из пигментных клеток. В случае, если родинки небольшие и не мешают человеку, то их не следует удалять. Но, если они огромные, или располагаются в неудобном месте и мешают, то рекомендуется их удалить.
Существует много способов удаления родинок, но одним из самых востребованных считается лазерное удаление, пройти которое можно в клинике https://belecia.ru/product/lazernaya-kosmetologiya/udalenie-novoobrazovaniy/udalenie-rodinok-2/.
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Особенности лазерного удаления
Профессиональная лазерная система точечно удаляет родинку, выпаривание образования происходит дозированно, а глубина воздействия лазера контролируется.
Лазер из клеток забирает всю воду, и нарост убирается до здорового кожного слоя.
К положительным моментам лазерного удаления, можно отнести:
- — короткие сроки реабилитационного периода (в легких случаях примерно 2-7 дней, в тяжелых примерно 2 недели);
- — капилляры в момент операции запаиваются одномоментно, а следовательно, отсутствует кровотечение;
- — лазер дополнительно имеет противомикробное действие, а в момент операции отсутствует касание с кожей, следовательно снижается риск заражения;
- — низкий уровень травматичности, в сравнении с другими методами;
- — родинка пропадает полностью и на этом месте больше никогда не образуется.
Противопоказания данного метода
Но, несмотря на большое количество положительных моментов существуют и противопоказания к данному методу, а именно:
- — наличие рядом с родинкой воспалений, ранок, прыщей, загара;
- — наличие онкологических новообразований (рак, меланома);
- — наличие герпеса и других кожных заболеваний;
- — инфекционное заболевание в момент операции, особенно при наличии температуры;
- — период грудного вскармливания и беременности.
Этапы лазерной процедуры
Во время проведения операции используется местное обезболивание, поэтому сама операция безболезненна.
Из ощущений можно отметить только небольшое жжение и тепло. В дальнейшем идет обработка лазером, луч которого направляется на образование и происходит процесс выпаривания. Во время операции специалист контролирует уровень мощности аппарата, а также до какой глубины необходима обработка. Длительность процедуры сводится к нескольким минутам. После операции область необходимо обработать, и закрыть повязкой. Для обработки обычно используют антисептик.
Период реабилитации
В послеоперационный период на месте родинки образуется корочка, которую нужно беречь от травмирующих воздействий.
Необходимо дождаться, чтобы корочка отпала сама. В дальнейшем после того, как отпадет корочка, кожу необходимо некоторое время беречь от солнца. Как правило, через неделю-две все заживает. В случаях, если в области родинки наблюдаются нежелательные изменения, боли необходимо обратиться к врачу.
Таким образом, лазерное удаление родинок является самым действенным и быстрым удалением родинки, но, следует помнить, что обращаться следует только в специализированные медицинские клиники, чтобы избежать осложнений после операции.