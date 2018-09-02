Какая косметика для лица хорошая

Чтобы ваша кожа всегда имела здоровый вид и выглядела отдохнувшей, как будто после посещения салона красоты, необходимо использовать качественную косметику для лица.

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Давайте детальнее разберемся, какая косметика считается эффективной и позволит преобразить ваш внешний вид.

Основные функции качественной продукции

Качественная косметика по уходу за кожей лица должна выполнять определенные функции:

Оказывать отшелушивающий эффект — это позволяет избавиться от ороговевших частичек кожного покрова, а также помогает ускорить процесс естественной регенерации дермы. Осуществлять воздействие на выработку коллагена и эластина — благодаря чему, кожа всегда будет подтянутой и упругой, а также уменьшается риск появления преждевременных морщинок. Стимулировать циркуляцию питательных компонентов и кровообращения на микроуровне — благодаря чему, улучшается цвет лица. Поддержание мышц лица в тонусе — в результате лобик, щечки и подбородок будут выглядеть подтянутыми, овал личика сохранит красивые очертания, а уголки рта не обвиснут. Восстанавливать жировой слой, располагающийся под дермой — поскольку он способствует приданию щечкам и подбородку гладкость и красивый округлый вид. Оказывать увлажняющее действие, особенно, когда речь идёт о сухом кожном покрове. Способствовать разглаживанию морщинок и мелких неровностей на коже лица и в области декольте.

На что обратить внимание при выборе косметики для лица

Выбирая качественную продукцию, обращайте внимание на такие моменты:

натуральный состав — природные компоненты позволяют естественным образом улучшить не только цвет лица, но и состояние кожного покрова;

отсутствие агрессивных химических веществ — поскольку данные компоненты оказывают отрицательное воздействие на дерму, становясь причиной появления раздражения и аллергических проявлений;

комплексное действие — позволит одновременно избавиться от разных проблем, например, угревой сыпи и возрастных изменений, проявляющихся на коже лица;

сертификат качества — продавец должен предоставить документы, подтверждающие качество распространяемой продукции.

Как видите, к качеству косметики по уходу за кожей лица выдвигается довольно серьёзные требования, с которыми не каждое косметическое средство сможет справиться. Поэтому к выбору подобной продукции необходимо тщательно подходить.