идеи за чашечкой кофе

Какая информация должна быть на вывеске магазина?

9 мая 2018

Вывеска на магазине выполняют сразу несколько функций. Во-первых, речь идёт о наружной рекламе. Это даёт возможность выделить фасад здания на фоне остальных, что и привлечёт потенциальных клиентов. Во-вторых, исходя из содержания вывески, потенциальный покупатель должен уже представлять себе, что он сможет приобрести или какие услуги сможет получить внутри здания. Естественно, это далеко не единственные требования к вывескам.

На сайте magnet-kzn.ru Вы сможете заказать современные рекламные вывески. Настоятельно рекомендуется доверить создание вывески профессионалам. От положительного результата зависит не только престиж заведения, но и эффективность наружной рекламы.

Требования, которые выдвигаются к наружным вывескам

Требования, которые выдвигаются к наружным вывескам

Перечислим важнейшие требования:

  • информативность;
  • выделение на общем фоне;
  • встраиваемость в дизайн фасада здания;
  • максимально возможная лаконичность.

Зачастую информативность и лаконичность являются противоположными друг другу понятиями. Тем не менее, в рекламной вывеске они должны сочетаться друг с другом. Если на фасаде здания присутствует вывеска из объёмных букв «Прелесть», проходящий мимо человек не в состоянии понять, что находится за дверью: салон красоты, косметологический центр, филиал продажи косметических средств и т.д.

Именно по этой причине так важно составлять вывески корректным образом (информативные). Напомним, что установку вывески всегда нужно согласовывать с профильными муниципальными организациями. Вывеска не может быть провокационной или оскорбительной к какой-либо группе людей (национальный признак, религиозный и т.д.).

Здание, похожее на доску объявлений

Здание, похожее на доску объявлений

К сожалению, в России используются вывески зачастую, которые в принципе не встраиваются в дизайн фасада здания. В результате объект недвижимости становится похожим на альбом с наклейками или доску объявлений у подъезда.

Это негативный пример использования наружных вывесок.

Вывеска является лицом компании или организации. Потенциальный клиент ещё до попадания в офис, торговый зал, уже составляет первое впечатление о ней.

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В видео обозначаются наиважнейшие критерии составления наружной вывески:



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