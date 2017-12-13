Как зарегистрировать домен?

Создание сайта невозможно без выбора домена. Ведь именно домен, по сути, является его именем. Однако, недостаточно придумать название домена. Важно убедиться в том, что он не занят кем-то другим. Как правило, очевидные варианты уже заняты. Проверить любой домен на предмет доступности к приобретению можно на сайте регистратора доменных имён.

2 домейнс является официальным партнёром reg.ru (крупнейшего российского регистратора доменных имён). На цену домена в значительной мере влияет его доменная зона (то, что идёт после точки). Наиболее дорогостоящими считаются домены в зоне [.com]. Далее будут представлены рекомендации по выбору и покупке свободного доменного имени.

Определяемся с регистратором

На первом этапе важно выбрать регистратора доменных имён. Речь идёт об авторизованном сервисе, который действительно способен предоставить все права на купленный домен.

После перехода на официальный ресурс регистратора, можно инициировать саму процедуру. Состоит она из следующих этапов:

проверка желаемого доменного имени в желаемой доменной зоне;

покупка домена;

настройка дополнительных опций;

установка или отказ от функции автопродления.

Важно понимать, что доменное имя Вы приобретаете не на совсем. Как правило, учётным периодов является 1 год. После того, как имя приобретено, но принадлежит Вам. Это означает, не только полное распоряжением им, но и ответственность.

Ведь при регистрации придётся ввести собственные паспортные данные. Отметим, что домен может быть зарегистрирован, как на физическое, так и на юридическое лицо.

Что делать, если все варианты уже заняты?

Сегодня помимо латиницы доступны доменные имена на кириллице. Это отличная возможность приобрести желаемый домен. В особенности, если он будет прикреплён к сайту, расположенному в Рунете.

Кроме того, при выборе доменного имени и получении отказа в регистрации (уже занято), сам регистратор предложит Вам варианты, которые созвучны с искомым, но при этом являются свободными.

Чем короче и проще доменное имя, тем лучше. Ведь так будет проще его запомнить.

Функция автопродления – весьма полезная вещь. Если Вы не успеете продлить купленный домен в срок, он будет снова выставлен как свободный. Любой желающий сможет его перекупить.

В подробной видеоинструкции демонстрируются основные принципы регистрации доменного имени: