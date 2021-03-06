Как выбрать мебель для ванной комнаты и из чего её делают

В ванной постоянно приходится использовать много разных мелочей, косметику и не только. Здесь же можно хранить часть бытовой химии, щетки, швабру и другую хозяйственную утварь. Как все это уместить в относительно небольшом пространстве, чтобы это еще смотрелось уместно?

С помощью правильно подобранной мебели для ванной комнаты. В широком ассортименте мебель для ванной представлена тут.

Из чего делают мебель для ванной комнаты

Мебель для такого помещения не должна сочетать в себе не только компактность и функциональность, но еще и выдерживать серьезные нагрузки.

В данном случае речь больше не о механических нагрузках, а о высоком уровне влажности, температурных перепадах. По этой причине предметы мебели, предназначенные для жилых комнат не используют в ванной.

Либо используют, но быстро выбрасывают, так как она приходит в негодность. Для изготовления мебели в ванной, необходимо использовать подходящие для этого материалы, фурнитуру. Наиболее популярными являются следующие варианты.

МДФ, ДСП, ЛДСП. Из всех этих вариантов наиболее качественной и прочной считается МДФ.

ДСП и ЛДСП немного дешевле из-за этого. Со временем любой из этих материалов под воздействием пара, температурных перепадов набухает, деформируется, теряет свою функциональность. Поэтому, приобретая мебель из данных материалов, следует выбирать продукцию известных и надежных производителей.

Универсальный пластик. Изначально его не любили за «дешевый» вид. Но, производители научились изготавливать качественный пластик, который смотрится очень солидно. С нагрузками в ванной комнате такая мебель справится отлично.

Акрил, искусственный камень. Не самые дешевые, но довольно востребованные материалы, которые хороши не только своими свойствами, но и внешним видом. Выглядят солидно и дорого.

Как выбрать мебель для ванной комнаты

Можно приобрести как готовый гарнитур, если места в помещении достаточно, чтобы все гармонично смотрелось, имело завершенный вид. В противном случае придется импровизировать и постараться самостоятельно организовать функциональное пространство, не перегружая при этом помещение.

Предпочтение лучше отдать подвесным шкафам, в которых можно очень много всего хранить. Под раковиной устанавливается тумба. Вся напольная мебель должна быть на высоких ножках, чтобы удобно было мыть пол и вытирать его насухо.

Перед тем, как покупать мебель, можно сначала определиться с тем, какой примерно объем предметов нужно будет аккуратно и систематично хранить.

В соответствии с этим все и подбирается.