Виды и названия современных кроссовок Adidas

Adidas всегда находился в лидерах среди брендов спортивной одежды и обуви. Сегодня это лидерство никому не удалось пошатнуть. По сути, Adidas и Nike стоят вместе на первой ступени пьедестала, от релиза к релизу вырываясь лишь на «полкорпуса» вперёд друг друга. Отметим, что бренд осуществляет выпуск не только исключительно спортивной обуви (шиповки для футбола, бега, игры в гольф и т.д.), но и лайфстайл модели, вполне пригодные для ежедневной носки в различных климатических условиях (летние, утеплённые, демисезонные и т.д.).

На сайте https://strongler.com.ua присутствует широкий выбор брендовой обуви от Adidas. Бренд успел создать огромное количество трендовых моделей. Однако, мода имеет предрасположенность к быстрой изменчивости. Читателю будет интересно ознакомиться с моделями спортивных кроссовок (сникерсов) от Adidas, которые сегодня считаются топом.

NMD R1: сплав успешных моделей

Безусловно, в Adidas работают не только биотехники, обеспечивающие максимальный комфорт для стопы во время физических нагрузок, но и маркетологи. Продукт должен пользоваться коммерческим успехом на рынке.

В противном случае конкуренция будет проиграна.

Говоря о кроссовках NMD R1, можно увидеть в их дизайне сплав сразу нескольких успешных моделей Adidas. В этом случае бренд предпочёл пойти гарантированным путём к востребованности.

Привлекательность модели обеспечивается:

сочетание классики и новейших технологий;

лаконичный дизайн по части декора;

по части декора; яркие расцветки ;

; трикотажный верх, который идеально облегает стопу;

подошва Boost.

Особого внимания заслуживает подошва NMD R1. Она применяется и в других топовых моделях Adidas. Именно эта подошва обеспечивает практически полное гашение механических ударов при беге и ходьбе. В результате, разрушительного воздействия на колено не происходит.

Adidas Prophere: модель, перевернувшая рынок

Означенная в подзаголовке модель была представлена рынку в прошлом году. Вряд ли стоит говорить о том, что она немедленно была распродана. Ещё на стадии демонстрации концепта модель получила массу положительных отзывов от профильных спортивных изданий и модных журналов.

В Prophere всё «заточено» под смелый и современный дизайн. Он идеально подойдёт для человека, который ведёт активный образ жизни и не боится демонстрировать собственный вкус обществу.

Важно отметить, что коммерческий успех отчасти был обеспечен привлекательно ценой (она была ниже, чем у конкурентов на аналогичные модели на 10-15$).

В видео перечислены топовые модели кроссовок от Adidas: