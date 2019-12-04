Как зарабатывать на своем сайте с помощью Push-уведомлений?

Монетизация сайтов при помощи рекламных тизеров и контекстной рекламы – самый популярный способ сегодня. Однако, он имеет массу минусов. Веб-мастера не хотят быть полностью зависимыми от Google Adsense и Яндекс.Директ. Относительно недавно начал развиваться качественно новый способ монетизации. Речь идёт о Push-уведомлениях. Это всплывающие окошки в браузере. Окошко содержит информацию, мотивирующую клиента к действию (зачастую к подписке).

Сервис рассылки Push-уведомлений позволит веб-мастеру в кротчайшие сроки адаптировать пуш-уведомления под собственный проект. Важно подчеркнуть, что в отличие от модели контекстной рекламы, заработок на Push-уведомлениях мгновенный. Всего существует несколько моделей для взаимодействия. Они будут описаны ниже.

Какую модель предпочесть для заработка?

Если Вы твёрдо решили начать зарабатывать на Push-уведомлениях, настоятельно рекомендуется в деталях ознакомиться с особенностями каждой модели:

CRM;

CPC.

Первый вариант – плата за показы. Как правило, цена рассчитывается за 1000 показов пуш-уведомления пользователю. Причём начисление будет происходить до тех пор, пока пользователь не отпишется от уведомлений.

Этот вариант привлекателен для заработка на долгосрочной перспективе. Причём, он исправно будет Вас кормить даже при условии, что трафик на сайте по каким-то причинам просел.

CPC – модель, при которой оплата происходит за конкретные подписки. Здесь оплата будет мгновенной. Деньги начисляются после каждой подписки на уведомления. Даже если объём трафика совсем невелик, эта модель взаимодействия позволяет зарабатывать.

Преимущества push-уведомлений для веб-мастера

Данный формат предельно прост. Настроить уведомления не составит большого труда. Кроме того, специализированные сервисы нередко предоставляют индивидуальных менеджеров для формирования целевых компаний по сбору подписок.

Все пуши обладают конкретной категорией. Это означает, что каждый пользователь будет получать лишь те пуши, которые потенциально ему могут быть интересны. Безусловно, это увеличивает процент конверсии.

Пуши – ненавязчивая реклама. От уведомлений отписываются очень редко. Это положительным образом сказывается на доходе веб-мастера.

Вы не планируете полностью отказываться от контекстной рекламы? В этом и нет никакой необходимости. Использование баннеров Adsense и Директ не противоречит демонстрации пуш-уведомлений.

Никаких санкций за подобную монетизацию не последует.

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В видео продемонстрировано, как легко можно зарабатывать на рассылке push-уведомлений: