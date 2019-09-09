Вы хотите начать свой собственный онлайн-бизнес и получить еще один источник дохода, который может стать основным в будущем? Хотите знать, как это сделать, даже если вы начинающий в этой области?

Отношение является наиболее важным элементом

Правильный психологический настрой — самое важное для любого начинания — от начала бизнеса до игры в теннис. Если честно, не каждый способен построить успешный онлайн-бизнес.

Интернет-бизнес — это любой вид бизнеса, где интернет является основным драйвером продаж, клиентов, маркетинга, рекламы, оплаты, доставки и так далее.

В целом, онлайн-бизнес сильно отличается от офлайн-бизнеса.

>> Дорога к успеху

Первая остановка — найти нишу

Очень важно найти конкретную нишу для вашего нового онлайн-бизнеса. Он должен быть ориентирован на конкретную вещь или услугу.

Поэтому нам нужно тщательно обдумать этот вопрос и выбрать свободную нишу или ту, в которой мы уверены, что у нас есть необходимые навыки, знания и мотивация.

Вторая остановка — потребительские исследования и конкуренция

Выбор ниши далеко не достаточен. Потенциальные клиенты должны быть тщательно рассмотрены, а также изучены имеющиеся конкуренты. Как только у вас появятся идеи для вашего интернет-магазина, вы можете использовать инструмент подсказки ключевых слов Яндекса, чтобы узнать, заинтересован ли кто-либо в чем-то подобном. Просто введите инструмент и опишите свою идею с самой простой из возможных фраз — например, водяные пистолеты. Вот как вы увидите количество людей, которые ищут это в Яндексе.

Нам нужно понять, насколько велика конкуренция. Перепишите ту же фразу на этот раз в самой поисковой системе и посмотрите количество результатов. Возможно, вам будет нелегко обрабатывать более 300 000 результатов в онлайн-индустрии, поэтому подумайте о чем-то менее конкурентоспособном.

Третья остановка — хостинг и домен

Супер — У нас есть отличная идея для онлайн-бизнеса, мы изучили конкуренцию и клиентов, и все выглядит хорошо. Теперь мы можем начать. И предпосылки для этого должны иметь хостинг и домен.

Домен — это то самое имя сайта, которое должно отображаться в браузере, поэтому вам должно быть легко его запомнить и написать. Чем короче домен, тем лучше. Если вы хотите создать бренд, вы можете придумать привлекательное имя, и если вы хотите его легче найти в поисковых системах, выберите ключевое слово или его производную.

После того как вы определились с вашим доменным именем, вы можете использовать инструмент, чтобы проверить, является ли оно доступным и, если имя недоступно, чем вы можете заменить его. Вы также должны выбрать хостинговую компанию, чтобы получить веб-пространство для вашего сайта.

Четвертая остановка — создание сайта

Почти все пользоватли Интернета знают о WordPress и Open cart . С этими платформами вы можете создавать сайты за считанные минуты и работать с ними без знания какого-либо языка программирования.

Вы можете быстро найти инструкции в Интернете, как создать свой сайт . Важным элементом является тема сайта. Тщательно продумайте и выберите хорошую, эффективную и хорошо функционирующую тему, даже если она немного дороже.

Пятая остановка — регистрация в почтовой системе

Сначала вы не будете обращать на это особого внимания, но на самом деле почтовый маркетинг является одним из сильнейших инструментов онлайн-бизнеса. Чтобы воспользоваться этим, вам понадобится знающий поставщик электронной почты.

Он должен предоставлять качественные услуги для написания, отправки и управления большим количеством писем длинному списку клиентов. Есть много таких провайдеров, которые бесплатно платят до определенного количества электронных писем в месяц, и это хорошая идея, чтобы начать с одного за раз.

Шаг шестой — СОДЕРЖАНИЕ!

Как только у вас появится сайт, вам придется наполнить его контентом — это настолько сложное и загадочное слово. Мы описываем это, потому что каждый специалист говорит о его большой важности, и никто не объясняет, что это такое.

Мы также не дадим вам точного ответа на этот вопрос. Идеальное содержание не может быть измерено, нельзя сказать, как долго это должно быть, как часто оно должно воспроизводиться, что оно должно иметь, сколько и какие визуальные элементы и так далее. Одно можно сказать наверняка — качественный контент не появляется внезапно и не падает с неба.

Это требует много тяжелой работы и много времени и усилий, а также большой опыт в написании. Важно, чтобы вы пытались создать контент, который наверняка будет интересен вашим пользователям и вашим потенциальным клиентам. Экспериментируйте с формами и способами обмена, но всегда думайте о другой стороне.

Седьмая остановка — трафик и маркетинг

Если вы не фанат маркетинга, у нас плохие новости — это самая важная составляющая стимулирования трафика и, следовательно, продаж и доходов. Есть два способа получить достаточно трафика на ваш сайт — бесплатно и с помощью финансовых вложений. И то, и другое достаточно эффективно, выполняется правильно и, конечно, бесплатно занимает гораздо больше времени.

Самые быстрые результаты получаются от рекламы Яндекса и социальных сетей с оплатой за клик. Однако вы должны знать, что люди обычно ненавидят рекламу, и вам потребуется особый подход к ее созданию, чтобы она была эффективной.

Google AdWords иди Яндекс Директ является одним из наиболее эффективных способов размещения рекламы в Интернете, но его не так просто использовать, как описано. Сначала вы должны быть знакомы с инструментом и его работой, чтобы знать, как получить как можно больше конверсий с наименьшими затратами.

В конечном счете, нет лучшего сервиса, чем оптимизация сайта . Так называемый SEO — это комплексный сервис, который улучшает присутствие вашего сайта при поиске определенных фраз в Яндексе. Например, кто-то ищет «интернет-магазин одежды», и чем выше позиция вашего магазина, тем больше посетителей будет привлекаться, поскольку поисковые системы обращают внимание на первую страницу поисковой системы.

Восьмая остановка — общение и участие в онлайн-сообществе.

Ваш сайт не может быть изолирован от остальной части онлайн-пространства, поэтому вам нужно его социализировать. Для этого используйте социальные сети, блоги и форумы, связанные с вашим бизнесом. Общайтесь с людьми, помогайте, узнайте, чего они хотят и какие у них проблемы, предложите решения, будьте открыты для диалога.

Чем активнее вы будете в онлайн-пространстве, тем более узнаваемым будет ваш бизнес с течением времени. Наиболее эффективными инструментами для завоевания популярности в Интернете являются электронный маркетинг, социальные сети и написание статей.

Девятая остановка – монетизация

Это, наверное, то, что вы так долго ждали, верно? Да, все эти усилия, тем не менее, монетизируются и приносят нам реальный доход.

Есть разные способы получить деньги с вашего сайта. Вот некоторые из них:

Продажа электронных книг, аудио или видео контента, приложений и т. Д.

Оплатить, чтобы купить подписку на сайте

Создание платных курсов и тренингов

Показывать рекламу на сайте (индивидуально или с такой платформы, как AdSense)

Предложение услуг, консалтинг и другие услуги

Продажа реальных товаров онлайн — книги, одежда, электроника и многое другое.

Партнерский маркетинг — Направляйте пользователей в другие интернет-магазины и получайте комиссионные.

Интернет-маркетинг считается одним из самых прибыльных методов монетизации сайта. Однако это занимает много времени и ресурсов и намного сложнее в реализации, чем участие в партнерских программах. Продажа продуктов требует применения практически всех маркетинговых инструментов и большого количества копирайтинга и навыков, ориентированных на клиента.

Получение дохода в качестве партнера — намного более простой процесс, но ни в коем случае не легкий. И здесь нужно потрудиться, чтобы наш сайт заработал нам деньги, почти ничего не делая.

Десятая остановка — рост и улучшение

Процесс создания онлайн бизнеса начинается с применения знаний для его создания и никогда не заканчивается. Вам необходимо постоянно узнавать что-то новое об отрасли, в которой вы работаете, и развивать свои навыки. Если бизнес не будет расти, он обязательно погибнет.

Чтобы постоянно улучшать свой сайт, используйте инструмент Google Analytics и узнайте, как его использовать. Регистрация на сайте бесплатна, и как только вы это сделаете, вы увидите многочисленные подробные статистические данные о его презентации. Узнайте, как анализировать метрики и помогать им понять эффективность действий и стратегий, которым вы следуете.

Не прекращай экспериментировать. Сделайте различные тесты на своем сайте, чтобы узнать, что работает хорошо, а что нет. Помогите себе с помощью специально разработанных инструментов тестирования, таких как Вебмастер от Яндекса. Будьте изобретательны и экспериментируйте с разными идеями. Вы наверняка найдете наиболее подходящий способ для развития своего бизнеса в Интернете и привлечения клиентов.

Как видите, для запуска онлайн-бизнеса требуется много работы, а после этого еще больше. Даже если вы не можете добиться успеха за один день, это не должно вас расстраивать, потому что интернет дает вам буквально неограниченные возможности зарабатывать деньги, независимо от того, в какой стране вы находитесь. Важно верить в себя и свои навыки и быть постоянным.