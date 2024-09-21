Тоано – популярная модель заднеприводного микроавтобуса известного китайского бренда Foton, выпускаемого в двух вариантах – грузовом и пассажирском.

Стиль его дизайна повторяет внешний вид Мерседес-Бенц Спринтер (Фотон сотрудничает с Даймлер). Дизель 2,8 л на 150 л.с. С 6-скоростной МКПП, подушки и электронная система безопасности обеспечат надежную и безопасную доставку груза и пассажиров. По выгодной цене foton купить можно на сайте компании foton-avilon.ru.

Общие особенности

Знакомый экстерьер со стальной радиаторной решеткой, светодиодной оптикой и ходовыми огнями в едином стиле. Кузов цельнометаллический прочный и долговечный, бамперы и зеркала – по цвету кузова.

Выпускается с двумя модификациями: автобуса (две версии) и грузового фургона (три версии). Сзади высокая дверь с двумя створками на всю ширину.

Сбоку распашная дверь. Модель оснащена противотуманными фарами, электроприводами подогреваемых зеркал. У основных фар электрорегулировка по высоте. Клиренс 16,5 см, бак 80 л для топлива по стандарту эко Евро V.

Тоано имеет задний и передний парковочный датчик и камеру заднего обзора, систему антиблокировки ABS от Bosch, которая распределяет тормозные усилия EBD. Места водителя и переднего пассажира имеют по одной подушке безопасности.

Есть регулировка положения многофункционального руля. Сиденье водителя подогревается и регулируется на 6 положений, пассажира рядом – на два положения.

Комфорт с мощным кондиционером.

Стекла с электрическими подъемниками, боковые зеркала регулируются и подогреваются. Удобная панель с приборами. Мультимедиа в центре имеет экран 7’’, на него же выводится картинка заднего вида. Доступ – с центральным замком и пультом ДУ.

Пассажирский микроавтобус

Компоновка сидений в салоне привычная 2+1. Вместимость пассажирского салона в двух версиях – 9 мест при короткой базе, и 14 мест на длинной базе. Еще один пассажир в обеих версиях – рядом с водителем.

Салон отделен стальной перегородкой.

Грузовой фургон

Грузовой отсек удобно приспособлен для размещения и крепления разных грузов. По левому борту – два горизонтальных ряда откидных полок с закрывающимися шторками – для мелких предметов и упаковок.

L2H2 – самый малый отсек для груза объемом 9,1 м. Этот фургон с укороченной колесной базой – 3,35 м.

L3H2 – грузовая вместимость 10,4 м. База 3,75 м.

L3H3 – самый длинный и высокий грузовой отсек Foton toano на 12 м рассчитан на общий вес до 950 кг. База тоже 3,75 м.

Общая грузоподъемность в двух версиях: N1 – 3,5т, N2 – 4,2 т.