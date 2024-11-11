Как записать аудиоролик для рекламы

Создание рекламных роликов являются довольно популярным, для того чтобы применять в программе радиоэфира, а также аудиоролики используются в подкастах, крупных магазинах и интернете.

Следует сказать, что наличие грамотного ролика предоставляет возможность компании заявить о себе, привлечь внимание и дать наиболее важные сведения о продукте или услуге.

Записать аудиоролик для рекламы помогут специалисты компании Аудиореклама24.

Рассмотрение основной задачи и целевой аудитории

Для того чтобы сделать действительно хороший ролик, прежде всего, следует задать себе некоторые вопросы. В частности, важно понять, для чего ролик создаётся:

Привлечение внимания к продукции;

Создание доверия;

Инициация заданного действия;

Поддержание имиджа.

К примеру, ролик может быть сугубо имиджевым, а также может выполнять задачу привлечь внимание к новой продукции.

Помимо этого, зачастую есть вполне прикладные задачи, которые состоят в том, чтобы потребители выполнили заданное действие, к примеру, купили продукцию, либо, скажем, подписались на ваши страничке.

Так или иначе, следующим важным вопросом является понимание целевой аудитории.

Здесь могут использоваться разные варианты классификации на категории, но в любом варианте, исходя из понимания портрета вашего потребителя, следует определять соответствующие параметры:

Tone of voice;

Стиль речи;

Использование звуковых аранжировок.

К примеру, не сложно понять, что для серьёзных и состоятельных людей потребуется совершенно другой ролик, если сопоставить с вариантом для молодой аудитории.

Все эти особенности важно тщательно разобрать, для того чтобы получить оптимальное воздействие. Стоит сказать, что в этой области есть довольно тщательные исследования маркетологов и, при грамотном выполнении, вполне возможно структурировать сообщения так, чтобы получить соответствующий, требуемый именно для вас, отклик.

Сценарий и подбор голоса

С учётом параметров самого ролика определяется и сценарий.

Как правило, аудиоролики имеют длительность порядка 40 секунд, но могут быть немного длиннее или короче. Так или иначе, начало должно цеплять, то есть привлекать слушателя тщательно слушать дальше. В дополнение к этому следует применять так называемый язык пользы, то есть акцентировать внимание слушателя на приобретение выгоды.

Как правило, классические рекомендации включают призыв к действию. Таким образом завершатся ролики должны неким вариантом побуждающей фразы, как правило, в императивном наклонении, к примеру, посетите сайт или звоните сейчас.

Когда выполнен сценарий, остаётся только подобрать соответствующий голос, для чего, чаще всего, используют профессиональных дикторов.

При этом важно подбирать голос исходя из целевой аудитории. Также вы дополнительно можете предоставить диктору соответствующие условия и переходить непосредственно к тому, чтобы ролик записать. В дальнейшем останется только подобрать соответствующие подложки, сделать монтаж и запустить ролик.