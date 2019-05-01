Как заменить лобовое стекло на ВАЗ 2110?

Лобовое стекло любого легкового автомобиля испытывает на себе существенные нагрузки. Многие автолюбители предпочитают использовать бронирующие плёнки, чтобы защитить стекло от механических повреждений. Опыт показывает, что плёнка способна выдержать даже удар щебёнки, которая вылетает из-под колеса большегруза, едущего впереди. Тем не менее, защитить стекло от всех опасностей и невзгод не представляется возможным. Столкнувшись с перспективой замены лобового стекла важно иметь хотя бы приблизительное представление о процессе.

Замена стекла автомобиля может быть выполнена самостоятельно в условиях гаража. Однако, профессионалы всё же рекомендуют привлечь к процедуре хотя бы помощника. Процедура замены будет рассмотрена на примере отечественного автомобиля ВАЗ 2110 (одна из самых популярных моделей).

Порядок выполнения работ

Изначально важно подготовить все необходимые инструменты и расчистить «пространство для манёвра». Под рукой всегда должно быть следующее:

ручки с присосками для лобового стекла;

набор отвёрток;

набор головок;

шило;

шприц (для герметика).

Процесс замены начинается с демонтажа повреждённого лобового стекла. Если на нём всего одна крупная трещина, не спешите его выбрасывать. Такие стёкла можно продать (пусть и за совсем небольшую сумму).

Мастера способны заполнить трещину клеем. В результате она будет практически незаметна со стороны.

Чтобы удалить старое лобовое стекло, необходимо предварительно разобрать жабо. Для этого и потребуется набор отвёрток и головок (под капотом спрятаны две гайки под заглушками на 10 мм).

После того, как жабо было демонтировано, остаётся лишь снять резиновый уплотнитель, пробить шилом герметик и вставить в отверстие струну. При помощи струны стекло вырезается и вынимается из кузова.

Установка нового лобового стекла

Перед монтажом нового элемента важно тщательным образом очистить посадочные места от старого герметика. Кроме того, поверхность следует обезжирить. То же самое касается и кромок лобового стекла.

Профессионалы рекомендуют работать в перчатках. Это исключит переход кожного сала на стекло.

Автолюбители часто забывают о том, что герметик затвердевает не менее 15 часов. Если оставить автомобиль на это время в гараже невозможно, обязательно закрепите стекло скотчем к кузову.

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В видео профессионал делится тонкостями замены лобового стекла на ВАЗ 2110: