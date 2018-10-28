Как обклеивать авто пленкой

Поклейка плёнки на автомобиль позволит быстро изменить его внешний вид, сделав его более стильным и эффектным.
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Подготовительный этап
Подготовка автомобиля к поклейке плёнки включает такие действия:
- Вымойте хорошенько машину, используя для этих целей специальные средства.
- Удалите следы битума и другие загрязнённые участки, которые не смылись мыльным раствором.
- Осуществите полировку автомобиля — это позволит плёнке лучше приклеиться к поверхности транспортного средства.
- Отметьте, какой кусок плёнки и в какой стороне вы будете приклеивать, подогнав его под необходимые размеры.
Процесс оклейки автомобиля
Самым простым способом поклейки пленки на машину является мокрый вариант. Он предполагает последовательность таких действий:
- Подогнанный по размерам отрез виниловой плёнки необходимо расположить на ровной поверхности и удалить защитный слой из бумаги. Внимательно следите за тем, чтобы в процессе снятия защитного слоя, липкие участки плёнки не приклеились друг к другу.
- Воспользовавшись распылителем, нанесите мыльный раствор на тот участок машины, к которому будет приклеиваться плёнка. Увлажнять поверхность автомобиля необходимо равномерно, поскольку в противном случае липкий слой быстрее приклеится там, куда не попала вода.
- Расположите плёнку на увлажнённом участке авто. Если у вас не получилось с первого раза идеально разложить плёнку, следует её осторожно отклеить и повторить процедуру. Следите, чтобы виниловый материал расположился ровненько, без складочек и морщинок.
- Используя пластиковый шпатель, необходимо осторожно разровнять плёнку. Двигайтесь от центральной части приклеенного материала, постепенно разглаживая или приподнимая его в случае необходимости.
- Далее в ход идёт фен, который призван просушить плёнку. Следите за температурой, она не должна превышать 50 — 70 градусов, иначе вы рискуете её расплавить.
- Когда плёнка хорошенько приклеится к поверхности автомобиля, возьмите кусочек войлочной ткани и “выгоните” пузырьки воздуха.
- Лишнюю плёнку необходимо обрезать и протереть поверхность сухой тряпочкой.
Обратите внимание, что потребуется еще приблизительно неделя, чтобы плёнка полностью приклеилась к автомобилю. В это время не стоит мыть машину.