Как обклеивать авто пленкой

Поклейка плёнки на автомобиль позволит быстро изменить его внешний вид, сделав его более стильным и эффектным.

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Подготовительный этап

Подготовка автомобиля к поклейке плёнки включает такие действия:

Вымойте хорошенько машину, используя для этих целей специальные средства. Удалите следы битума и другие загрязнённые участки, которые не смылись мыльным раствором. Осуществите полировку автомобиля — это позволит плёнке лучше приклеиться к поверхности транспортного средства. Отметьте, какой кусок плёнки и в какой стороне вы будете приклеивать, подогнав его под необходимые размеры.

Процесс оклейки автомобиля

Самым простым способом поклейки пленки на машину является мокрый вариант. Он предполагает последовательность таких действий:

Подогнанный по размерам отрез виниловой плёнки необходимо расположить на ровной поверхности и удалить защитный слой из бумаги. Внимательно следите за тем, чтобы в процессе снятия защитного слоя, липкие участки плёнки не приклеились друг к другу. Воспользовавшись распылителем, нанесите мыльный раствор на тот участок машины, к которому будет приклеиваться плёнка. Увлажнять поверхность автомобиля необходимо равномерно, поскольку в противном случае липкий слой быстрее приклеится там, куда не попала вода. Расположите плёнку на увлажнённом участке авто. Если у вас не получилось с первого раза идеально разложить плёнку, следует её осторожно отклеить и повторить процедуру. Следите, чтобы виниловый материал расположился ровненько, без складочек и морщинок. Используя пластиковый шпатель, необходимо осторожно разровнять плёнку. Двигайтесь от центральной части приклеенного материала, постепенно разглаживая или приподнимая его в случае необходимости. Далее в ход идёт фен, который призван просушить плёнку. Следите за температурой, она не должна превышать 50 — 70 градусов, иначе вы рискуете её расплавить. Когда плёнка хорошенько приклеится к поверхности автомобиля, возьмите кусочек войлочной ткани и “выгоните” пузырьки воздуха. Лишнюю плёнку необходимо обрезать и протереть поверхность сухой тряпочкой.

Обратите внимание, что потребуется еще приблизительно неделя, чтобы плёнка полностью приклеилась к автомобилю. В это время не стоит мыть машину.