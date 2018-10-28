идеи за чашечкой кофе

Как обклеивать авто пленкой

28 октября 2018

Поклейка плёнки на автомобиль позволит быстро изменить его внешний вид, сделав его более стильным и эффектным.Как обклеивать авто пленкой

Приобрести специальную плёнку для оклейки автомобиля можно в интернет-магазине, перейдя по ссылке http://stylinglab.ru/. Оформив заказ, у вас может возникнуть вопрос, как правильно оклеивать транспортное средство. Давайте разберёмся детальнее в данном процессе.

Подготовительный этап

Подготовка автомобиля к поклейке плёнки включает такие действия:

  1. Вымойте хорошенько машину, используя для этих целей специальные средства.
  2. Удалите следы битума и другие загрязнённые участки, которые не смылись мыльным раствором.
  3. Осуществите полировку автомобиля — это позволит плёнке лучше приклеиться к поверхности транспортного средства.
  4. Отметьте, какой кусок плёнки и в какой стороне вы будете приклеивать, подогнав его под необходимые размеры.
Как обклеивать авто пленкой

Процесс оклейки автомобиля

Самым простым способом поклейки пленки на машину является мокрый вариант. Он предполагает последовательность таких действий:

  1. Подогнанный по размерам отрез виниловой плёнки необходимо расположить на ровной поверхности и удалить защитный слой из бумаги. Внимательно следите за тем, чтобы в процессе снятия защитного слоя, липкие участки плёнки не приклеились друг к другу.
  2. Воспользовавшись распылителем, нанесите мыльный раствор на тот участок машины, к которому будет приклеиваться плёнка. Увлажнять поверхность автомобиля необходимо равномерно, поскольку в противном случае липкий слой быстрее приклеится там, куда не попала вода.
  3. Расположите плёнку на увлажнённом участке авто. Если у вас не получилось с первого раза идеально разложить плёнку, следует её осторожно отклеить и повторить процедуру. Следите, чтобы виниловый материал расположился ровненько, без складочек и морщинок.
  4. Используя пластиковый шпатель, необходимо осторожно разровнять плёнку. Двигайтесь от центральной части приклеенного материала, постепенно разглаживая или приподнимая его в случае необходимости.
  5. Далее в ход идёт фен, который призван просушить плёнку. Следите за температурой, она не должна превышать 50 — 70 градусов, иначе вы рискуете её расплавить.
  6. Когда плёнка хорошенько приклеится к поверхности автомобиля, возьмите кусочек войлочной ткани и “выгоните” пузырьки воздуха.
  7. Лишнюю плёнку необходимо обрезать и протереть поверхность сухой тряпочкой.

Обратите внимание, что потребуется еще приблизительно неделя, чтобы плёнка полностью приклеилась к автомобилю. В это время не стоит мыть машину.



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