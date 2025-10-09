Как выполняется разработка сайта-лендинга

Разработка лендинга — это процесс создания одностраничного веб-ресурса, ориентированного на решение конкретной бизнес-задачи. В отличие от сложных многостраничных сайтов лендинг фокусируется только на одном предложении и призыве к действию. Но это не означает, что его создание не требует планирования.

В этой статье описаны все основные этапы, без которых не получится эффективный веб-проект. Сегодня разработка и продвижение сайтов в IT-компании sonarit-llc.ru выполняет быстро и качественно.

Подготовка

Это нулевая стадия, где закладывается фундамент всего проекта.

Здесь формируется четкая цель лендинга: сбор контактных данных, продажа товара, запись на мероприятие или презентация нового продукта. Цель определяет все последующие элементы — структуру сайта, контент и дизайн.

Следом анализируется целевая аудитория. Необходимо понять потребности, боли и мотивацию клиентов приобрести услугу. Это делается через опросы существующих клиентов, просмотр тематических форумов, групп в соц.

Сетях и анализ конкурентов, которые уже сделали продукт — как прямо такой же, так и схожий.

Создание контента

Здесь начинается работа над содержанием будущей страницы.

Основой выступает текст — и для его создания используются данные, полученные на предыдущем этапе: знание целевой аудитории и выделение конкурентных преимуществ.

Текст должен быть простым, понятным и сфокусированным на выгодах для клиента, а не на технических характеристиках продукта.

Центральным элементом текста становится УТП (уникальное торговое предложение), которое отвечает на вопросы "Что это?" и "Зачем это нужно?".

Структура лендинга

У лендинга должна быть структура.

Ее задача — плавно подвести посетителя к целевому действию.

Она строится по принципу воронки вовлечения, часто по модели AIDA:

Attention — первый экран, захватывающий внимание. Он содержит броский заголовок, раскрывающий главную выгоду, подзаголовок с детализацией и яркий призыв к действию (CTA-кнопку);

Interest и Desire — основная часть, что поддерживает интерес и формирует желание. В нее входят блоки с описанием продукта, его преимуществами, способами применения, отзывами, кейсами, FAQ и информацией о компании;

Action — заключительная часть, побуждающая к действию. Она содержит повторение основного CTA и контактную информацию.

Перед непосредственной версткой структуры создают черновой прототип в Google Docs или сервисах вроде Wireframe.cc или ninjamock, чтобы утвердить логику расположения блоков.

После этого приступают к визуальному оформлению готового варианта.

Техническая реализация

Для технической генерации лендинга используют онлайн-конструкторы — Tilda, Wix и другие.

Эти платформы предлагают проверенные временем библиотеки адаптивных шаблонов, интуитивно понятный интерфейс для редактирования и не требуют знаний в программировании.

Запуск

Финальная стадия — тестирование и запуск. Тест нужен, чтобы убедиться в корректности отображения всех элементов на разных устройствах (ПК, телефонах и планшетах) и браузерах, функционирования всех кнопок и форм обратной связи, переходах и скорости загрузки страницы.

Когда проверка закончена, лендинг публикуется в открытый доступ.