Технологии изготовления воздушных шаров с логотипом компании

С воздушными шариками все мы знакомы с раннего детства. В то время шарики были чуть ли не обязательным атрибутом любого праздника. В наше время все чаще на воздушных шариках можно увидеть логотипы разных компаний или различные рекламные предложения.

Шарики стали использоваться как эффективный способ рекламы, целью которой является донесение информации о предлагаемой продукции и услуг до потенциального потребителя. Качественную печать на шарах выполняют специалисты компании rpk-craft.ru.

Эффективность использования воздушных шариков как инструмента рекламы.

Воздушные шарики по многим параметрам являются даже более эффективными, чем рекламные буклеты. Ведь многие мельком просмотрев буклет выбрасывают его в урну, а некоторые выбрасывают даже не читая.

Если сравнить раздачу полиграфической продукции и раздачу воздушных шариков, то понятно что шарики будут брать во много крат охотнее. Не говоря о том что область использования шариков очень обширная. Их используют:

как украшения при проведении праздников;

при открытии многих заведений;

при открытии различных выставок;

в государственные праздники раздают в местах проведения праздника;

украшают торговые центры;

используют во многих других мероприятиях, где необходимо создать праздничное настроение.

А это значит что логотип компании или другую рекламную информацию гарантировано увидит большое количество людей, чего нельзя сказать о полиграфической продукции. У воздушных шариков как инструмента распространения рекламы-большое будущее.

Способы нанесения печати на воздушные шарики.

Логотипы компаний и другие рекламные предложения наносятся на воздушный шар, тремя способами: