Технологии изготовления воздушных шаров с логотипом компании

С воздушными шариками все мы знакомы с раннего детства. В то время шарики были чуть ли не обязательным атрибутом любого праздника. В наше время все чаще на воздушных шариках можно увидеть логотипы разных компаний или различные рекламные предложения.
Шарики стали использоваться как эффективный способ рекламы, целью которой является донесение информации о предлагаемой продукции и услуг до потенциального потребителя. Качественную печать на шарах выполняют специалисты компании rpk-craft.ru.
Эффективность использования воздушных шариков как инструмента рекламы.
Воздушные шарики по многим параметрам являются даже более эффективными, чем рекламные буклеты. Ведь многие мельком просмотрев буклет выбрасывают его в урну, а некоторые выбрасывают даже не читая.
Если сравнить раздачу полиграфической продукции и раздачу воздушных шариков, то понятно что шарики будут брать во много крат охотнее. Не говоря о том что область использования шариков очень обширная. Их используют:
- как украшения при проведении праздников;
- при открытии многих заведений;
- при открытии различных выставок;
- в государственные праздники раздают в местах проведения праздника;
- украшают торговые центры;
- используют во многих других мероприятиях, где необходимо создать праздничное настроение.
А это значит что логотип компании или другую рекламную информацию гарантировано увидит большое количество людей, чего нельзя сказать о полиграфической продукции. У воздушных шариков как инструмента распространения рекламы-большое будущее.
Способы нанесения печати на воздушные шарики.
Логотипы компаний и другие рекламные предложения наносятся на воздушный шар, тремя способами:
- нанесение надписей методом шелкографии. При использовании этого способа, латексная краска наносится на шар методом продавливания краски сквозь сетку, которая натягивается на трафарет. С помощью этого метода возможно наносить любые яркие изображения. Современное оборудование предоставляет возможность пяти стороннего нанесения надписей на воздушный шар;
- применение офсетной печати. Офсетный метод печати позволяет быстрое и дешёвое нанесение рисунка на шар. Чаще всего этот способ применяется при изготовлении больших партий воздушных шаров с логотипами компаний. Если нужно нанести рисунок с чёткими линиями, офсетный метод лучше не применять, так как при нанесении рисунка офсетным методом, линии получаются несколько размытыми;
- растовая печать. Этот совершенно новый и позволяет нанесение сугубо монохромных, то есть одноцветных, рисунков. Фотографии нанесённые этим способом отличаются высоким качеством.