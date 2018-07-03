Выгоды бухгалтерского аутсорсинга для предпринимателя

Работа штатного бухгалтера — это не только заработная плата со всеми налоговыми вычетами, оплатой больничных, отпусков, декрета и пр. Даже один специалист в штате требует полного оснащения своего рабочего места, включающего:

закрытый кабинет;

рабочий стол и сопутствующую мебель;

компьютер и ряд оргтехники;

приобретение и установку бухгалтерских программ.

Что касается заработной платы главного бухгалтера, затраты здесь достаточно высоки, поскольку помимо основной зарплаты, средний размер которой составляет около 50 тыс. рублей, необходимо:

уплатить отчисления в пенсионный фонд и ФСС: порядка 17 тыс. рублей при вышеуказанной зарплате;

уплатить налог на доход физического лица — в среднем около 6,5 тыс. рублей.

Бухгалтерский аутсорсинг в Екатеринбурге по договору будет стоит только 50 тыс. без дополнительных затрат и отчислений. Кроме того, пользование услугами аутсорсинговой компании позволит вам вписать в категорию расходов затраты на договор обслуживания. И этот НДС налоговая служба примет к вычету.

Качество услуг — еще один бонус

Большинство современных аутсорсинговых компаний уже давно отработали основные бизнес-процессы. Это существенно ускоряет и упрощает процедуры решения как обычных рутинных вопросов, так и нетривиальных сложных задач. При этом вы имеете право на получение поддержки со стороны целого штата специалистов в областях:

юриспруденции;

трудового кодекса;

налогового законодательства.

За специалистом, который будет заниматься учетом непосредственно в вашей компании, осуществляется постоянный контроль со стороны начальника аутсорсингового отдела, аудитора и пр. Любые изменения в законодательстве аутсорсер отследит быстрее, чем специалист в штате. Это сохраняет больше гарантий и уверенности в отсутствии ошибок, способных повлечь за собой дорогостоящие штрафные санкции со стороны контролирующих органов.

Обратите внимание! Речь идет именно об аутсорсе. Приходящий бухгалтер столь широкий спектр функций и ответственности не обеспечит.

Кстати, об ответственности

Ваш бизнес всегда будет защищен от материальных потерь условиями договора с аутсорсером. Именно он будет нести материальную ответственность за возможное причинение вреда, связанного с ошибками в учете, повреждением документации, упущениями или допущенным нарушением законодательных норм. И, соответственно, оплачивать штрафы, возмещать ущерб, нанесенный вам, будет нести подрядчик, но не вы. Это делает его заинтересованным в том, чтобы ошибок не было.

Штатный бухгалтер не способен нести ответственность на аналогичном уровне. Как правило, в случае ошибок, повлекших за собой штрафы и санкции более серьезного уровня, предприниматель вынужден принимать на себя все расходы по их уплате. Преимущества работы подрядчика в этой части очевидны для каждого бизнесмена.