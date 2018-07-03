образ жизни – креатив

Выгоды бухгалтерского аутсорсинга для предпринимателя

3 июля 2018

Работа штатного бухгалтера — это не только заработная плата со всеми налоговыми вычетами, оплатой больничных, отпусков, декрета и пр. Даже один специалист в штате требует полного оснащения своего рабочего места, включающего:

  • закрытый кабинет;
  • рабочий стол и сопутствующую мебель;
  • компьютер и ряд оргтехники;
  • приобретение и установку бухгалтерских программ.

rmm0scvv

Что касается заработной платы главного бухгалтера, затраты здесь достаточно высоки, поскольку помимо основной зарплаты, средний размер которой составляет около 50 тыс. рублей, необходимо:

  • уплатить отчисления в пенсионный фонд и ФСС: порядка 17 тыс. рублей при вышеуказанной зарплате;
  • уплатить налог на доход физического лица — в среднем около 6,5 тыс. рублей.

Бухгалтерский аутсорсинг в Екатеринбурге по договору будет стоит только 50 тыс. без дополнительных затрат и отчислений. Кроме того, пользование услугами аутсорсинговой компании позволит вам вписать в категорию расходов затраты на договор обслуживания. И этот НДС налоговая служба примет к вычету.

Качество услуг — еще один бонус

Большинство современных аутсорсинговых компаний уже давно отработали основные бизнес-процессы. Это существенно ускоряет и упрощает процедуры решения как обычных рутинных вопросов, так и нетривиальных сложных задач. При этом вы имеете право на получение поддержки со стороны целого штата специалистов в областях:

  • юриспруденции;
  • трудового кодекса;
  • налогового законодательства.

За специалистом, который будет заниматься учетом непосредственно в вашей компании, осуществляется постоянный контроль со стороны начальника аутсорсингового отдела, аудитора и пр. Любые изменения в законодательстве аутсорсер отследит быстрее, чем специалист в штате. Это сохраняет больше гарантий и уверенности в отсутствии ошибок, способных повлечь за собой дорогостоящие штрафные санкции со стороны контролирующих органов.

qpbfijzf

Обратите внимание! Речь идет именно об аутсорсе. Приходящий бухгалтер столь широкий спектр функций и ответственности не обеспечит.

Кстати, об ответственности

Ваш бизнес всегда будет защищен от материальных потерь условиями договора с аутсорсером. Именно он будет нести материальную ответственность за возможное причинение вреда, связанного с ошибками в учете, повреждением документации, упущениями или допущенным нарушением законодательных норм. И, соответственно, оплачивать штрафы, возмещать ущерб, нанесенный вам, будет нести подрядчик, но не вы. Это делает его заинтересованным в том, чтобы ошибок не было.

Штатный бухгалтер не способен нести ответственность на аналогичном уровне. Как правило, в случае ошибок, повлекших за собой штрафы и санкции более серьезного уровня, предприниматель вынужден принимать на себя все расходы по их уплате. Преимущества работы подрядчика в этой части очевидны для каждого бизнесмена.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • rubi: Не всегда получается самостоятельно разобраться в SEO оптимизации и сразу раскрутить сайт в ТОП, потому я для...
  • serge: Если только часть работ выполняется машинным способом, то выгода может быть ощутима лишь в промышленных...
  • Сергей: В Греция отдыхаю уже во второй раз и для меня эта страна самая любимая. Здесь действительно есть на что...
  • rubi: Хорошая статья, однако лучше учиться у специалиста, для этого есть консультации по SEO в sezzam...
  • Олег: На странице бюро переводов “Азбука” Киева http://azbuka-bp.com.ua/ru/kie v.html заказал он-лайн...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!