Как выполняется GPS мониторинг транспорта? Передовые технологии для тотального контроля.
идеи за чашечкой кофе

Как выполняется GPS мониторинг транспорта?

7 февраля 2021

Под процедурой GPS мониторинга (или контроля) транспорта подразумевается возможность в реальном времени следить не только за характеристиками автомобильной техники, но и наблюдать за прохождением заранее утвержденного маршрута. Как правило, такой способ контроля используется транспортными компаниями, чтобы пресечь «леваки» нанятых водителей (намеренное изменение маршрута с целью выполнения попутных мелких заказов, идущих вне базового контракта с транспортной компанией).

На сайте antenor.ua Вы сможете приобрести эффективное решение для GPS мониторинга. О принципах его функционирования на практике читайте ниже. При необходимости заказчик может организовать контроль абсолютно над каждой стороной эксплуатации транспортного средства.

Использование дополнительных датчиков для контроля

Использование дополнительных датчиков для контроля

Изначально GPS-мониторинг подразумевает наличие в конструктиве автомобиля GPS-трекера. Это устройство автоматически связывается с группировкой GPS-спутников на орбите и фиксирует местоположение транспорта в данный момент времени.

Однако, этого не всегда бывает достаточно. К примеру, нередко водители сливают топливо из бака с целью его перепродажи.

Дополнительно могут быть вмонтированы следующие датчики:

  • датчик открывания дверей автомобиля и капота;
  • время работы двигателя фуры;
  • актуальная температура в рефрижераторе;
  • работа или простой спецмеханизмов на шасси (стрела подъёмного крана, гидравлический механизм подъёма кузова и т.д.);
  • актуальный уровень топлива в баке.

Таким образом, водитель находится «под колпаком» у транспортной компании. Изменить маршрут с целью экономии топлива и последующей его продажи не получится. Любое отклонение от заданной траектории следования сразу будет отмечено, а оператор грузоперевозки об этом уведомлён.

Каким образом система информирует транспортную компанию?

Каким образом система информирует транспортную компанию?

В симбиозе с GPS-трекером используется GPRS-модем. В модеме установлена сим-карта одного из мобильных операторов связи. Как правило, выбирается тот оператор, который обеспечивает лучший сигнал приёма-передачи данных.

По GPRS-каналу транслируются отчёты. Позиции, которые присутствуют в отчёте, настраиваются изначально (ещё до выхода транспорта на маршрут).

Означенный способ контроля позволяет не только пресекать излишне предприимчивых шофёров, но и существенным образом экономить на обслуживании транспорта. Ведь если шофера не срезают маршрут по дорогам отвратительного качества, амортизация материальной базы страдает меньше.

Смотрите также:

  • Узнайте о том, как самостоятельно подключить GPS-трекер к автомобилю.

В видео демонстрируется, как на практике выполняется GPS-контроль перемещения техники:



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...
  • taliy: Krasaw4iki poputnogo vetra i tihoy volnu vam pervoOtkruvateljm3000im Magelanam tak skazatь
  • гось: Можно изготовить брезент ПЭТ – БрЭзент.
  • Su: Фотодженикаой пользуюсь давно, есть смысл.
  • Анна: Отличная статья, очень интересная! Мы в типографии https://spektrpress.by/ печатаем этикетки для любого вида...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика