Как выполняется GPS мониторинг транспорта?

Под процедурой GPS мониторинга (или контроля) транспорта подразумевается возможность в реальном времени следить не только за характеристиками автомобильной техники, но и наблюдать за прохождением заранее утвержденного маршрута. Как правило, такой способ контроля используется транспортными компаниями, чтобы пресечь «леваки» нанятых водителей (намеренное изменение маршрута с целью выполнения попутных мелких заказов, идущих вне базового контракта с транспортной компанией).

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Использование дополнительных датчиков для контроля

Изначально GPS-мониторинг подразумевает наличие в конструктиве автомобиля GPS-трекера. Это устройство автоматически связывается с группировкой GPS-спутников на орбите и фиксирует местоположение транспорта в данный момент времени.

Однако, этого не всегда бывает достаточно. К примеру, нередко водители сливают топливо из бака с целью его перепродажи.

Дополнительно могут быть вмонтированы следующие датчики:

датчик открывания дверей автомобиля и капота;

время работы двигателя фуры;

актуальная температура в рефрижераторе;

работа или простой спецмеханизмов на шасси (стрела подъёмного крана, гидравлический механизм подъёма кузова и т.д.);

актуальный уровень топлива в баке.

Таким образом, водитель находится «под колпаком» у транспортной компании. Изменить маршрут с целью экономии топлива и последующей его продажи не получится. Любое отклонение от заданной траектории следования сразу будет отмечено, а оператор грузоперевозки об этом уведомлён.

Каким образом система информирует транспортную компанию?

В симбиозе с GPS-трекером используется GPRS-модем. В модеме установлена сим-карта одного из мобильных операторов связи. Как правило, выбирается тот оператор, который обеспечивает лучший сигнал приёма-передачи данных.

По GPRS-каналу транслируются отчёты. Позиции, которые присутствуют в отчёте, настраиваются изначально (ещё до выхода транспорта на маршрут).

Означенный способ контроля позволяет не только пресекать излишне предприимчивых шофёров, но и существенным образом экономить на обслуживании транспорта. Ведь если шофера не срезают маршрут по дорогам отвратительного качества, амортизация материальной базы страдает меньше.

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В видео демонстрируется, как на практике выполняется GPS-контроль перемещения техники: