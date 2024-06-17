Как вылечить грыжу позвоночника шейного отдела без операции?

Одним из серьезных и опасных заболеваний позвоночника считается грыжа шейного отдела. Она может сопровождаться рядом неприятных симптомов. При подозрении необходимо как можно быстрее обратиться к врачу и начать лечение. Подробно о борьбе с этим заболеванием можно узнать здесь https://tkachevmoscow.ru/resorption.

Симптомы

Боль в шее является одним из наиболее распространенных и характерных симптомов. Она может быть ощутимой как в зоне шеи, так и в районе плечевого пояса.

В числе других симптомов:

Ограничение подвижности. Пациент может испытывать затруднения при повороте головы или наклоне.

Онемение и покалывание. Это происходит из-за сдавления нервных окончаний в шейном отделе.

Слабость мышц. Пациенты с грыжей шейного отдела могут испытывать слабость в мышцах рук и плеч, что связано с нарушением нормальной нервной передачи в результате сдавления нервных корешков.

Головные боли. Часто наблюдаются в области затылка, они связаны с напряжением мышц шеи.

Проблемы с равновесием и координацией. Пациенты испытывают неустойчивость при ходьбе.

Центр лечение грыжи позвоночника без операции использует современные методы борьбы с этим заболеванием.

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Лечение без операции

Безоперационное лечение является эффективным методом устранения симптомов и восстановления функциональности позвоночника без необходимости хирургического вмешательства.

Сочетание нескольких методик может быть рекомендовано, в зависимости от степени и характера грыжи, а также особенностей каждого конкретного случая.

Консервативное лечение включает применение медикаментозной терапии, физиотерапии и физической реабилитации.

Медикаментозная терапия включает прием противовоспалительных и обезболивающих препаратов, которые помогают снизить воспаление и устранить боль. Физиотерапия предполагает применение

ультразвуковой терапии;

лазеротерапии;

иглорефлексотерапии;

магнитотерапии;

электрофореза и других методов, направленных на улучшение кровообращения и облегчение боли.

Особенно важным аспектом в лечении является физическая реабилитация, которая включает комплекс упражнений и методов для укрепления мышц шеи и спины, разработки правильной осанки и улучшения подвижности шейного отдела.

Специальные упражнения помогают уменьшить давление на нервные окончания.

Безоперационное лечение грыжи шейного отдела позвоночника является длительным процессом, требующим терпения и соблюдения всех рекомендаций врача. Успех зависит от многих факторов, включая степень повреждения диска, общее состояние пациента, присутствие сопутствующих заболеваний.