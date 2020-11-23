Что такое нитроцементация стали и зачем она нужна

Нитроцементацией зовут процедуру насыщения стали любого типа азотом совместно с углеродом в среде, которая включает в себя аммиак с науглероживающим газом. Проводят процедуру, в сравнении с простой цементацией, при меньших показателях температурного режима.

Как правило, показатели колеблются в пределах от 850 до 870 градусов. Объясняется это тем, что при проникновении в сталь азота совместно с углеродом, температурный режим присутствия твёрдого раствора уменьшается. Именно это способствует науглероживанию стальных изделий при меньших температурных показателях. Услуги нитроцементации стали в Украине выполняет компания https://karbaz.com.ua/nashi-uslugi/nitrocementacija/.

Азот в подобной ситуации выступает легирующим элементом. При этом критические точки у стали уменьшаются. При уменьшении температурных показателей без продления периода проведения процесса деформация подвергающихся обработке элементов снижается.

Для проведения нитроцементации специалисты советуют применять эндотермическую атмосферу контролируемого типа. При этом к ней добавляют около 15% природного неотработанного газа и карбюризатор в жидком состоянии. Их вводят в рабочую среду в виде капель.

Проведение процесса

Обычно нитроцементации подвергаются стали легированные, в которых содержание углерода достигает 0,25%. Процедура по времени составляет приблизительно от 4 до 10 часов. Нитроцементированный слой по толщине может быть от 0,2 до 0,8 миллиметров. Когда процесс нитроцементации будет окончен, проводят процедуру закалки.

Ступенчатую закалку используют реже. Отпуск при температурных показателях в 160 или 180 градусов проводят после процедуры закалки. Когда сталь насытится, то структура состоит из равномерно распределённых по поверхности аустенита и карбонитридов.

Благодаря высокому проценту остаточного аустенита в структуре наблюдается хорошая прорабатываемость. Лишь при наличии оптимального количества нитроцементированного слоя наблюдаются максимальные показатели прочности. У процесса имеются свои положительные стороны. Среди них отмечают:

Более быстрое проведение процесса в сравнении с процедурой цементации.

Аустетичное зерно в процессе проведения манипуляций гораздо меньше увеличивается, нежели при процедуре цементации.

Наиболее стратегические точки превращения начинают смещаться к более меньшим показателям.

Также часто в промышленной сфере используется низкотемпературная нитроцементация. Она занимает 1,5 – 3 часа и имеет температурные показатели в 570 градусов.