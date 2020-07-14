Как выбрать умные цитаты про жизнь для статуса в соцсетях

Статусы в социальных сетях – это уникальный инструмент, которым еще нужно уметь пользоваться. Далеко не все это могут сделать, совершая чудовищные ошибки, которые сильно влияют на их образ и имидж в глазах друзей, коллег, знакомых, подписчиков. Пик популярности статусов в социальных сетях уже прошел.

Тем не менее, они и сейчас актуальны, но не меняются так часто, как раньше. Многие не меняют его месяцами, а некоторые годами, пользуясь активно при этом страницей. Нередко это статусы про жизнь. Это может быть жизненный девиз человека. Кажется, что это мелочь. Но, на самом деле, статусы очень многое говорят о человеке. Много умных цитат, которые можно использовать для статуса, можно найти на сайте https://pandastatus.ru/umnie/.

Где брать статусы про жизнь для социальных сетей

Источников много: интернет, книги, фильмы и даже специальные сборники в печатном виде. Чего сейчас только нет. Выбор большой, но спешить не нужно. Больше всего вариантов, разумеется, в Интернете.

Есть специальные сайты с подборками цитат, умных фраз, мудрых изречений про жизнь. Выбирать действительно есть из чего. Но, на чем же остановиться? Использовать только один вариант или менять постоянно?

Как выбрать статус

Все зависит от самого человека. Статус в социальной сети можно назвать одним из имиджевых инструментов, который сильно влияет на образ человека, много о нем говорит.

Поэтому следует выбрать то, что соответствует жизненным принципам. Главное, соблюдать адекватность, не быть слишком пошлым, глупым, вульгарным, пытаясь показаться лучше.

Часто эффект обратный и выглядит все это смешно. Правда, мало кто, даже из самых близких признается об этом. Так и будет ходить человек с умным статусом, думая, что он весь такой мудрый, интеллектуальный. А за его спиной люди будут усмехаться.

Женщинам не нужно сравнивать себя с тигрицами, кошечками и прочей живностью. То же самое касается и мужчин. Одни львы и волки, а все остальные овцы. Примерно такое содержание, если сделать краткий пересказ, у статусов, которые публикуются очень многими людьми.

Изречение про жизнь должно содержать в себе мудрость, какой-то важный совет, личный девиз. Выбирать есть из чего. И лучше обращаться к классикам. Это могут быть философы, культовое кино.

Например, отличным статусом является: «Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся» из фильма и одноименной книги «Форест Гамп». И таких цитат очень много. Они, казалось бы, простые, но в то же время содержат в себе глубочайший смысл.