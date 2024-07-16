Чем занимается маркетинговое агентство

Маркетинговые агентства, такие как Pickles team, предлагают широкий спектр услуг. От изучения рынка до дизайна сайта и внедрения MRM-систем. Порой услуги рекламных и маркетинговых агентств пересекаются. Как определить, что именно нужно компании, выходящей на рынок?

Маркетинг и реклама – где грань

Маркетинговые агентства выполняют для клиента два комплекса услуг: изучение рынка и выработку стратегии продвижения.

Маркетинговая стратегия определяет, какие каналы взаимодействия с целевой аудиторией надо использовать. Будут это рекламные щиты вдоль дорог или ненавязчивые smm-коммуникации.

Способы изучения рынка и целевой аудитории

Анализ рынка необходим, что бы понимать спрос на услугу или товар. Для этого изучаются статистика, используются открытые источники.

Аналитик обладает знаниями в разных областях, от экономики до социальных наук. Следующий этап – изучение каналов коммуникации. Сейчас телевизионная аудитория сокращается, и основной исследования направлены на интернет и социальные сети. Многие маркетинговые агентства специализируются именно на этом. Они анализируют посещаемость разных сайтов, контент, пользовательские запросы.

Методики изучения потребительского поведения оттачиваются с прошлого века.

Это фокус-группы, опросы, наблюдения. В агентстве должна быть сеть интервьюеров. Данные обрабатывают психологи и социологи.

Выработка маркетинговой стратегии

Для проведения репрезентивных опросов нужны профессионалы.

Обычно агентства привлекают их к выполнения работ для конкретного заказчика. На базе собранных сведений вырабатывается стратегия, которая содержит:

Оценку затрат на продвижение и достижение заданных объёмов продаж

Выбор каналов коммуникаций с аудиторией

Содержание обращений PR-мероприятия

На основе утверждённой стратегии готовится ТЗ для рекламных агентств и других исполнителей.

Например, дизайнеру — на разработку упаковки, veb-студии – на обновление сайта, PR-агентству – на проведение мероприятий.

Реализацией стратегии может заниматься отдел маркетинга, но проще привлечь агентство на условиях аутсорсинга.

В этом случае компании не надо искать специалистов и заключать множество договоров с исполнителями. Агентство работает в рамках утверждённого бюджета и представляет отчеты. В небольших городах «агентства полного цикла» могут решать и маркетинговые, и рекламные задачи для клиента. Их преимущество – база надёжных исполнителей. Они могут привлечь эксперта-экономиста с научной степенью и студентов для разовых акций.