Как выбрать удобную офисную мебель

Первое, что замечают посетители, заходя в кабинет руководителя или в какой-нибудь офис, это мебель и обстановка. Интерьер является визитной карточкой учреждения, указывает на специфику работы, может многое рассказать о начальнике и его методах. Поэтому важно выбирать правильную офисную мебель, достаточно вместительную для деловых бумаг, презентабельную и прочную, которая поможет создать нужную атмосферу в помещении, вызвать доверие потенциальных клиентов.

Разновидности офисной мебели

Производители предлагают широкий ассортимент разнообразных шкафов, стульев, стеллажей для кабинета, изготовленных из натуральной древесины, ДСП, ДВП, обтянутые кожей или качественными заменителями.

Большой выбор письменных столов с навесными шкафчиками и на ножках, с опорой на пол. Спросом пользуются вращающиеся кресла с возможностью регулировать высоту сиденья и наклона спинки, удобными подлокотниками.

Открытые стеллажи обязательно должны быть защищены дверцами из прочного, прозрачного стекла, чтобы внутри не накапливалась пыль и грязь. В последнее время набирает популярность бескаркасная мебель (разнообразные пуфы, кресла), где в заранее подготовленные чехлы засыпается сыпучее вещество.

Критерии выбора

Большинство предпринимателей предпочитает видеть в кабинете более сдержанный стиль с прямыми линиями без лишних деталей и украшений.

На что обращать внимание при выборе офисной мебели:

Качество материалов, влияющих на износостойкость. Гарнитур должен выдерживать небольшие перепады температур (зима-лето), влажность, частые открывания шкафчиков, обивка стульев и кресел не должны рваться;

Эргономичность предполагает использование минимум мебели, чтобы визуально не уменьшать помещение. Этому способствует выдвигаемая мебель на колесиках, выдвижные ящички и т.д.;

Эстетичность. Стиль определяет направление деятельности компании, говорит о бюджете. Натуральная кожа свидетельствует о престиже заведения, качественные ткани о практичности. Обычно кабинет директора обустраивается более дорого, здесь уместны натуральные экоматериалы. Для зоны отдыха подбирают мягкие кресла, диваны;

Стоимость;

Функциональность.

Справиться с непростой задачей оформления рабочего кабинета и офиса помогут интернет ресурсы, тематические сайты, рекомендации экспертов.

Советы от дизайнеров

Чтобы сэкономить на покупке, нужно приобретать мебель в одном месте.

При расстановке и планировании кабинетов необходимо исходить из площади помещения. Должно быть достаточно свободного пространства, широкие проходы, отсутствие мелких элементов (непрактичные стойки, хрупкие вазы).

Цвет гарнитура подбирают однотонный темных оттенков с удобными ручками.

Важно сохранить и приумножить функциональность каждого квадратного метра в помещении, создать деловую и доверительную атмосферу.