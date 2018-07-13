Как делают печать на футболках шелкографией

Для нанесения рисунка на готовое изделие – футболку можно применять не одну технику, рассмотрим один из них – шелкографию. Для того, чтобы детально с ней ознакомиться, не нужно ехать на ее родину, так как этот способ окрашивания широко применяют по всему миру.
Принцип технологии – нанесение рисунка через трафарет, который специально изготавливают под каждое новое изображение. Для ознакомления и заказа достаточно найти компанию, производящую печать на футболках шелкографией. Здесь также предоставляются образцы готовой продукции.
Особенности
Шелкография, как техника ,имеет свои отличия и определенную последовательность выполнения:
- Изготовление трафарета заключается в образовании определенного рисунка из чувствительной к свету эмульсии на специальной сетке.
- Печатание на футболке состоит в «продавливании» краски через отверстия в сетке (по рисунку).
- Каждый цвет печатается отдельно, и количество цветов влияет на стоимость готового изделия.
- Если печать нужно выполнить на рукаве футболки, применяют немного другую технику, производную от шелкографии. В этом случае рисунок наносят на специальную бумагу, с которой изображение переводится на ткань.
Плюсы и минусы
Какие же преимущества применения шелкография и имеются ли недостатки, рассмотрим далее.
- Стойкое окрашивание является одним из главных преимуществ данной техники, нанесенный рисунок практически не подвержен механическим повреждениям и выгоранию.
- Выбор красителей и возможность создавать трехмерные изображения, металлизированные, переливающиеся, выпуклые рисунки открывает безграничный простор для фантазии заказчика и дизайнеров.
- Метод шелкографии применим для больших поверхностей, и окрашивание площади любой стороны футболки не станет проблематичным.
- Неограниченный выбор рисунка, за исключением тех случаев, где необходима портретная схожесть с печатаемым объектом.
- Метод такого окрашивания целесообразен при больших тиражах, так как стоимость печати зависит от количества напечатанных изображений и количества используемых при этом цветов.
Футболки с рисунком могут использоваться в рекламных целях, как униформа, одежда для совместного досуга сотрудников компании. Разработка собственного рисунка с последующим нанесением сделает удобную и практичную футболку уникальной и неповторимой.