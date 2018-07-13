Как делают печать на футболках шелкографией

Для нанесения рисунка на готовое изделие – футболку можно применять не одну технику, рассмотрим один из них – шелкографию. Для того, чтобы детально с ней ознакомиться, не нужно ехать на ее родину, так как этот способ окрашивания широко применяют по всему миру.



Принцип технологии – нанесение рисунка через трафарет, который специально изготавливают под каждое новое изображение. Для ознакомления и заказа достаточно найти компанию, производящую печать на футболках шелкографией. Здесь также предоставляются образцы готовой продукции.

Особенности

Шелкография, как техника ,имеет свои отличия и определенную последовательность выполнения:

Изготовление трафарета заключается в образовании определенного рисунка из чувствительной к свету эмульсии на специальной сетке. Печатание на футболке состоит в «продавливании» краски через отверстия в сетке (по рисунку). Каждый цвет печатается отдельно, и количество цветов влияет на стоимость готового изделия. Если печать нужно выполнить на рукаве футболки, применяют немного другую технику, производную от шелкографии. В этом случае рисунок наносят на специальную бумагу, с которой изображение переводится на ткань.

Плюсы и минусы

Какие же преимущества применения шелкография и имеются ли недостатки, рассмотрим далее.

Стойкое окрашивание является одним из главных преимуществ данной техники, нанесенный рисунок практически не подвержен механическим повреждениям и выгоранию.

Выбор красителей и возможность создавать трехмерные изображения, металлизированные, переливающиеся, выпуклые рисунки открывает безграничный простор для фантазии заказчика и дизайнеров.

Метод шелкографии применим для больших поверхностей, и окрашивание площади любой стороны футболки не станет проблематичным.

Неограниченный выбор рисунка, за исключением тех случаев, где необходима портретная схожесть с печатаемым объектом.

Метод такого окрашивания целесообразен при больших тиражах, так как стоимость печати зависит от количества напечатанных изображений и количества используемых при этом цветов.

Футболки с рисунком могут использоваться в рекламных целях, как униформа, одежда для совместного досуга сотрудников компании. Разработка собственного рисунка с последующим нанесением сделает удобную и практичную футболку уникальной и неповторимой.