Несмотря на то, что смартфон имеется практически у каждого школьника, наручные часы не потеряли своей актуальности для мужчины. Сегодня часы на руке – это не только возможность наблюдать за временем, но и продемонстрировать статус, достаток, стиль жизни. Подобрать подходящие часы для себя отнюдь не просто. Речь идёт не только о выборе ценового сегмента. Нюансов в выборе часов предостаточно. Предлагаем сконцентрироваться на основных.
Интернет-магазин наручных часов в Нижнем Новгороде «Время-НН» предлагает интересные модели в широкой линейке брендов. Ошибочно полагать, что ультимативное часовое качество предлагают лишь производители из Швейцарии. Это предубеждение не имеет под собой фактических оснований.
Полезные рекомендации по выбору наручных часов
Действуя в рамках предложенного перечня, Вы упростите себе задачу:
- определитесь с ценовым сегментом;
- выделите для себя наиболее привлекательные бренды;
- выберите наиболее интересный дизайн;
- не стоит выбирать по типу «максимум на выделенный бюджет»;
- выберите тип механизма;
- определитесь с материалом корпуса наручных часов;
- подберите несколько ремешков для уже выбранной модели.
Часы – вещь статусная. Стоимость наручных часов может превышать несколько миллионов долларов. Определите для себя ценовые рамки. Это позволит сразу отбросить в сторону чрезмерно дорогие модели и не тратить своё время попусту.
Можно с уверенностью сказать, что существует множество надёжных, стильных и интересных моделей даже в бюджетном ценовом сегменте.
Выбирайте часы лишь с теми функциями, которые Вам действительно необходимы. Если Вы не знаете, что такое безель или тахиметр, вряд ли эти функции пригодятся в будущем.
Материал корпуса и механизм
Мужчины часто обращают внимание не только на дизайн и статусный внешний вид, но и на практичность часов. Речь идёт о защите от проникновения влаги. Она бывает различной и указывается индексами.
Выбирайте индекс соответственно среде эксплуатации. Иными словами, если Вы планируете купаться с часами в бассейне или море, выбирайте наручные часы с индексом 200WR.
От механизма напрямую зависит цена наручных часов. Конечно, кварцевый механизм удобен и весьма точен. Не требует к себе дополнительного внимания. Однако, если наручные часы для Вас – это возможность сделать акцент на стиле жизни, на статусе, настоятельно рекомендуем механические часы. Их придётся сдавать хотя бы раз в год на репассаж (обслуживание). Тем не менее, механические часы на руке выделяют мужчину, привыкшего доходить до сути, обращающего внимание на нюансы.
В видео даны рекомендации по выбору наручных часов для мужчины: