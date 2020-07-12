Как привлечь подписчиков в Инстаграм?

Профиль в Инстаграме с большим количеством подписчиков – весьма привлекательный ресурс для блогера. Конечно, всё зависит от качества аудитории. Но объективная действительность показывает, что монетизировать можно любых (в прямом смысле) подписчиков. Нет ничего удивительного в том, что очень многие хотели бы раскрутить аккаунт и получать дополнительный доход от рекламы. Кстати говоря, в ближайшей перспективе в Инстаграме начёт работать партнёрская программа (встроенная реклама). Это откроет новые возможности заработка для инста-блогеров.

Чтобы набрать подписчиков в Инстаграм быстро, придётся совершить массу действий. Ниже обозначим типичный путь от нуля до «блогера среднего звена». Те, кто только открыл аккаунт, должны понимать, что блоггинг – это работа в прямом смысле. Привлечение «жирных» рекламодателей требует профессионального подхода к ведению контента.

Базовые стратегии продвижения

Начните со следующих действий:

создайте портрет целевой аудитории;

исследуйте прямых конкурентов;

организуйте контент-план хотя бы на пару месяцев;

просите собственных друзей и знакомых подписаться на созданный аккаунт;

используйте все свои социальные сети для привлечения аудитории в Инстаграм.

Это лишь старт. Тем не менее, если выполнен он корректным образом, Вы заметите, как медленно, но верно, аудитория аккаунта начнёт увеличиваться.

Чтобы удержать подписчиков, рекомендуется коммуницировать с ними – отвечать на комментарии, проставлять лайки на оставленные комменты.

Естественно, для гармоничного и быстрого развития вышеозначенного недостаточно. Потребуется значительно больше труда и усилий.

Самостоятельное привлечение, розыгрыши, коллаборации

Переходите на чужие аккаунты, где потенциально может находиться Ваша целевая аудитория. В комментариях предлагайте перейти на собственный аккаунт. Чтобы создать интерес, рекомендуем организовать розыгрыш.

Призы необязательно должны быть умопомрачительными (квартиры, автомобили, туристические поездки). Сегодня отправить деньги кому бы то ни было не составит никакого труда.

Пусть на старте розыгрыш предлагает исключительно денежные призы.

Коллаборация с уже популярными блогерами позволит привлечь часть их аудитории на свой аккаунт.

Не стоит пренебрегать сервисами накрутки подписчиков. На старте при корректном применении этот подход позволит получить необходимый импульс для последующего роста.

В видео даются советы по привлечению первой 1000 подписчиков: