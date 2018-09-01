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Как выбрать одежду для собаки

1 сентября 2018

Одевать любимых животных стало привычным делом. Есть варианты одежды для собак на любой вкус и потребность.

Одежда для собаки

Следуя спросу, появилось огромное разнообразие одежды для собак. Существует даже мода в собачьих нарядах и это уже никого не удивляет.

Кто-то видит в своей собаке ребенка и заботливо одевает ее. Животных маленьких размеров чаще можно увидеть в нарядной и дорогой одежде. Иметь живую игрушку для молодой женщины также престижно, как дорогие часы или телефон.

А кто-то беспокоится о здоровье своего питомца. Эти животные одеты в практичные одежды по сезону.

Выбрать наряд можно в специализированных отделах, расположенных в каждом уважающем себя торговом центре. Любая ветеринарная аптека или клиника обязательно предложит что-то интересное.

Вниманию покупателя представлены всевозможные костюмы и комбинезоны. Есть большой выбор сезонной одежды. Например, на дождливую погоду предлагают комбинезоны из водонепроницаемого материала.

Так что на любой прогулке собака не только не продрогнет, но и останется сухой. На более прохладную погоду изготавливают одежду с утеплительными тканями, способными защитить животное даже на морозной прогулке. На зимние холода есть варианты утепленных комбинезонов и даже шапочки.

Одежда для собаки

В продаже имеется даже обувь и особенно заботливые хозяева пытаются обувать своих любимцев. Но собака в ботинках – все же большая редкость.

Хорошую возможность купить одежду для собак предлагают сайты интернет-магазинов, например на zoocomplex.com.ua/tovary-dlya-sobak/odezhda. По предложенным каталогам покупатель может выбрать подходящую модель и заказать ее с доставкой или воспользоваться самовывозом.

На сайте указываются необходимые размеры, варианты расцветок и характеристика ткани.

При всем разнообразии вариантов не всегда удается подобрать подходящую модель. То ли собака нестандартного размера, то ли модели не устраивают. В ателье для людей также заказывают одежду для собак, хотя это довольно дорогая услуга.

Цены костюмчиков будут зависеть от размера животного, сложности пошива модели и стоимости использованной фурнитуры. Есть модели одежды с оторочкой из натурального меха или дорогими пуговицами, ручной вышивкой или аппликацией.

Последнее время достаточно часто в интернете предлагают частные услуги рукодельницы. Здесь и пошитые модели, и вязаные спицами или крючком. Так можно купить эксклюзив ручной работы по приемлемой цене.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами по уходу за щенком после прогулки.



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