Чем занимаются логистические компании?

Если Вам необходимо доставить груз из точки «А» в точку «В» (вне зависимости от того, внутри города находится маршрут или для доставки грузу придётся пересечь полмира), без помощи логистической компании вряд ли удастся обойтись. Основной деятельностью профессионалов является составление оптимальной карты маршрута, выбор типов транспорта и принятие на себя всей ответственности за груз заказчика. Некоторые логисты также предоставляют услуги по таможенному оформлению, аренду складов временного хранения.

На странице /publications/Osobennosti-logisticheskoy-kompanii Вы можете ознакомиться с типичной деятельности логистической компании. Ниже обозначим преимущества использования услуг профессионалов и подходы, применяемые для их воплощения на практике.

Подготовка груза

На этом этапе груз заказчика доставляется на склад логистической компании. Далее процедура выглядит следующим образом:

груз запаковывается;

добавляется в контейнер к грузам других заказчиков (чаще всего речь идёт о сборных грузоперевозках);

транспорт отправляется оператором грузоперевозки по заранее разработанному маршруту.

Дело в том, что при интермодальных грузоперевозках зачастую приходится пересекать границы не только стран, но и целых континентов. Подразумевается необходимость в использовании различного транспорта (автомобили, поезда, паромы).

Оператор грузоперевозки контролирует следование груза на каждом этапе.

Кроме того, не будем забывать о том, что доставка осуществляется при помощи техники, которая имеет обыкновение выходить из строя. И в этой ситуации оператор берёт всю ответственность на себя.

Доставка груза до двери склада заказчика

Это то, что сегодня называют грузоперевозкой «под ключ». Всё, что требуется от заказчика – утвердить разработанный план следования груза и выполнить предоплату (по заключённому договору).

Далее перевозчик самостоятельно заберёт груз заказчика, упакует его, перевезёт через границы, моря и океаны, растаможит (выполнит таможенную очистку) в стране получения и доставит по указанному адресу на складские помещения заказчика.

Здесь заказчику грузоперевозки не придётся искать склады временного хранения, таможенных брокеров и т.д. Вся ответственность лежит на грузоперевозчике. При этом заказчик защищён договором.

При заказе любой логистической операции, выбирайте специалистов, которые не первый год присутствуют на рынке и обладают собственным автопарком техники.

В видео подробно рассказывается о профессии логиста: