Особенности разработки дизайна этикетки
идеи в лицах

Особенности разработки дизайна этикетки

26 сентября 2025

Этикетка – это визитная карточка товара, наносимая непосредственно на него или на его упаковку. Как и рекламная компания, она продвигает товар, представляет его основные характеристики.

Ее форма и вид важна производителю, так как она будет влиять на продвижение товара и уровень его спроса потребителями. Разработкой дизайна упаковки занимается компания svoemnenie.com.

zhdwouz1

Важность этикеток

Роль этикеток заключается в следующем:

  • Привлекается внимание потребителей, товар выделяется на фоне подобной конкурентной продукции.
  • Поддерживается узнаваемость торговой марки логотипом, стилем, цветовыми особенностями.
  • Информационная составляющая о составе, сроке использования, условиях содержания.
  • Подчеркивается уникальность параметров продукта, его потребительская ценность для покупателей.

При этом этикетка формирует доверительность потребителей, подчеркивает высокий уровень исполнения. Формирует у покупателей степень эмоционального восприятия.

Как разрабатываются этикетки

Создание этикеток проходит такие этапы:

  • Исследуются условия рынка и целевая аудитория, конкуренты.
  • Выделяются концепции с изначальными эскизами, цветовой гаммой. Выбирается агентство, типография.
  • Технический проект. Разрабатывается дизайн, макеты в печать. Учитываются технические параметры стиля, материала, оборудования, метода и объема партии для печати.
  • Сначала тестируется пробная партия, испытывается на рынке потребителей. Собирается обратная связь, реакция, влияние на спрос и продажи.
  • Учет собранных данных, окончательное утверждение заказчика, корректировки в проект и процесс производства. Печать основной партии.

Как видно, огромное значение имеет этап выбора агентства для разработки концепции этикетки и ее дизайн-проекта.

porti04d

Выбор агентства

Важность представляет опыт работы компании, его техническая база, уровень и компетенции команды разработчиков. Важно оценить реализованные компанией проекты, их уровень мастерства, и какое влияние их продукты оказали на продвижение тех товаров, для которых разрабатывались этикетки.

Можно выбирать на каждый этап фрилансеров – это будет дешево, но не организованно, и без гарантий – сроков, качества, результата.

В том же случае, когда подрядчиком выступает брендинговое агентство, заказчику гарантируется выполнение всей цепочки – от идеи и создания концепции, до согласованного на всех этапах проекта и производства этикеток, а также продвижения на рынке – с анализом и обратной связью.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алексей: Правильный выбор оборудования для маркировки напрямую влияет на скорость и стабильность производственных...
  • Алексей: Очень полезный и структурированный обзор — особенно ценно, что учтены и конструктивные особенности...
  • Алексей: Очень полезная статья, особенно для тех, кто делает первые шаги в гель-маникюре. Хотелось бы добавить, что...
  • Иван: Вот ссылка на компанию AMLogisticcargo.spb.ru доставка грузов из Китая
  • Яйцын: Фиигняяяяя

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика