Как выбрать надежного форекс брокера

Торговля на бирже Форекс вновь на пике популярности, вызвав интерес даже у тех, кто раньше все это считал чем-то несерьезным. Меняются времена, реалии и способы заработка. Многие стараются найти альтернативные варианты заработка в интернете. Форекс прекрасно подходит для этих целей.
Главное, найти хорошего надежного брокера, тщательно изучить вопрос и только потом начинать торговать на реальные деньги и, тем более, на крупные суммы. Отзывы и рейтинги брокерский компаний можно найти на сайте https://forexgid.ru.
Кто такой Форекс брокер
Это компания, предоставляющая обычному человеку доступ к бирже.
В противном случае это сделать было бы невозможно. Частное лицо может работать на бирже Форекс при условии наличия у него лицензии брокера.
Чтобы получить ее, необходимо пройти обучение, сдать экзамен. Это требует временных, финансовых затрат. Нецелесообразно все это делать тем, кто не планирует связывать свою жизнь и профессию в будущем с данной сферой. Многие просто хотят попробовать, понять, что это такое и реально ли на этом зарабатывать.
Много тех, кто почти сразу теряет интерес к бирже, понимая, что здесь не все так легко и просто. Поэтому им, как и тем, кто планирует серьезно работать на бирже, выгоднее и удобнее работать через брокера.
Это специальная компания, с которой заключается договор. Она выступает в качестве посредника, предоставляя доступ к бирже, а также все необходимые торговые инструменты.
Как найти надежного Форекс брокера
После того, как начинающий трейдер навел справки о том, что собой представляет биржа Форекс, ему необходимо найти надежного брокера.
Это может быть как отечественная, так и иностранная компания. Разницы нет. Главное, чтобы она была проверенная и надежная. Большинство компаний – брокеров Форекс, даже если они российские, сейчас регистрируются за границей, так как им это намного выгоднее.
При выборе брокера необходимо учесть следующие важные факторы:
- Год основания
- Репутация
- Присутствие в рейтингах и упоминание в официальных статусных источниках
- Отзывы клиентов
- Условия
- Размер комиссии
- Инструменты, предоставляемые для трейдеров
- Минимальная сумма на депозитном счете
- Наличие и размер маржинального плеча
- Наличие демо-счета для тренировок
- Способы пополнения счета
- Способы вывода денег со счета и так далее.
Важно понимать, что надежный брокер Форекс – не гарантия того, что трейдер будет зарабатывать там миллионы. Он должен внимательно и тщательно изучить биржу, принципы, по которым она работает.
Начинать лучше с демо-счета.