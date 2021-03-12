Как выбрать надежного форекс брокера

Торговля на бирже Форекс вновь на пике популярности, вызвав интерес даже у тех, кто раньше все это считал чем-то несерьезным. Меняются времена, реалии и способы заработка. Многие стараются найти альтернативные варианты заработка в интернете. Форекс прекрасно подходит для этих целей.

Главное, найти хорошего надежного брокера, тщательно изучить вопрос и только потом начинать торговать на реальные деньги и, тем более, на крупные суммы. Отзывы и рейтинги брокерский компаний можно найти на сайте https://forexgid.ru.

Кто такой Форекс брокер

Это компания, предоставляющая обычному человеку доступ к бирже.

В противном случае это сделать было бы невозможно. Частное лицо может работать на бирже Форекс при условии наличия у него лицензии брокера.

Чтобы получить ее, необходимо пройти обучение, сдать экзамен. Это требует временных, финансовых затрат. Нецелесообразно все это делать тем, кто не планирует связывать свою жизнь и профессию в будущем с данной сферой. Многие просто хотят попробовать, понять, что это такое и реально ли на этом зарабатывать.

Много тех, кто почти сразу теряет интерес к бирже, понимая, что здесь не все так легко и просто. Поэтому им, как и тем, кто планирует серьезно работать на бирже, выгоднее и удобнее работать через брокера.

Это специальная компания, с которой заключается договор. Она выступает в качестве посредника, предоставляя доступ к бирже, а также все необходимые торговые инструменты.

Как найти надежного Форекс брокера

После того, как начинающий трейдер навел справки о том, что собой представляет биржа Форекс, ему необходимо найти надежного брокера.

Это может быть как отечественная, так и иностранная компания. Разницы нет. Главное, чтобы она была проверенная и надежная. Большинство компаний – брокеров Форекс, даже если они российские, сейчас регистрируются за границей, так как им это намного выгоднее.

При выборе брокера необходимо учесть следующие важные факторы:

Год основания

Репутация

Присутствие в рейтингах и упоминание в официальных статусных источниках

Отзывы клиентов

Условия

Размер комиссии

Инструменты, предоставляемые для трейдеров

Минимальная сумма на депозитном счете

Наличие и размер маржинального плеча

Наличие демо-счета для тренировок

Способы пополнения счета

Способы вывода денег со счета и так далее.

Важно понимать, что надежный брокер Форекс – не гарантия того, что трейдер будет зарабатывать там миллионы. Он должен внимательно и тщательно изучить биржу, принципы, по которым она работает.

Начинать лучше с демо-счета.