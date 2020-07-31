Что такое ребрендинг: определение, когда нужен, цели и этапы

В деятельности компании наступает такой момент, когда принимается решение о ребрендинге. Он может потребоваться в самых разных ситуациях. Например, изначально была допущена ошибка и выбран не тот путь развития, не тот логотип, название, идеология.

Либо в ходе деятельности устаревает то что было, и требуется срочно все «освежить». Во всех этих случаях грамотный ребрендинг станет отличным маркетинговым инструментом, который перезагрузит компанию. Услуги ребрендинга профессионально выполнят специалисты компании https://pgr.by/services/razrabotka-torgovoy-marki/.

Что это такое

Это полное изменение логотипа, лозунга компании, либо частичное его обновление. Например, можно оставить старый логотип, название, но изменить цвет или просто сделать его насыщеннее.

Очень важно сделать это грамотно, с умом, составив план. Если все будет выполнено грамотно и продуманно, ребрендинг откроет перед компанией новые горизонты. В противном случае, он может добить и без того тонущую компанию, усугубить ситуацию.

Лучше всего доверить это дело профессионалам, а не пытаться креативить самостоятельно, т. к. не всем это дано.

Основные этапы ребрендинга

Ребрендинг не делается за 1 день. Необходимо пройти несколько этапов, чтобы получить желаемый результат.

Этап 1. Изучение рынка. Необходимо посмотреть, как работают прямые и косвенные конкуренты, что используют для продвижения и расширения клиентской базы, какие в целом тренды на рынке.

Этап 2. Потенциал рынка. Необходимо оценить, какие есть возможности в данном сегменте рынка для компании. Не будет лишним организовать опросы, провести маркетинговые исследования, чтобы понять, что именно нужно потенциальным клиентам.

Этап 3. Внутренний анализ. Следует поработать и над коллективом, сделать кадровые перестановки, если это требуется. Также следует учесть мнение сотрудников. Возможно у них есть интересные, ценные идеи, которые можно использовать.

Этап 4. Образ и история компании. Необходимо грамотно, красиво описать историю компании, перечислить все ее преимущества, указать, в чем уникальность продукции, товаров, услуг, которые она предлагает.

Этап 5. Мотивация сотрудников. Начинать нужно именно с себя, чтобы стать лучше. А в данном случае речь идет о компании. Поэтому у всех должна быть единая корпоративная идеология. Можно написать речь, записать видеоролик, чтобы объяснить сотрудникам, какие грядут изменения, в какой теперь концепции планируется работать.

Этап 6. Ребрендинг. Это обновления логотипа, лозунга, создание внешнего послания для потенциальных клиентов, рекламные акции и многое другое.

Грамотно выполненный ребрендинг позволит по-новому взглянуть на компанию, ее продукцию. Объем продаж и чистой прибыли увеличится, что позволит с лихвой окупить все затраты на вышеперечисленные мероприятия.