Как выбрать музыкантов на свадьбу?

Свадебное торжество – яркий, торжественный, весёлый праздник, который без музыкального сопровождения вряд ли возможен. При планировании, подготовке торжества, молодожёнам приходится бронировать не только банкетный зал, выбирать свадебные наряды, продумывать общую концепцию, но и заблаговременно решать задачу музыкального фона и развлекательной программы праздника.

На сайте http://k-ur.ru/interesno/interesno/uslugi-saksofonista-na-prazdnik/index.html рекомендуется в качестве музыкальной основы романтического праздника пригласить саксофониста. Ниже перечислим рекомендации, которые упростят поиск профессиональных музыкантов.

Живая музыка или DJ сеты: что выбрать?

Чаще всего молодожёны не хотят отдавать предпочтение чему-то одному – музыкальная программа вечера будет иметь и живое исполнение и заранее подготовленные DJ-сеты. Праздник от такой программы только выиграет.

Диджеев по сравнению с живыми музыкантами гораздо больше и в их поиске проблем не возникает. С живыми музыкантами сложнее:

график часто расписан на полгода вперёд;

отзывы не всегда в полной мере соответствуют действительности;

сложно найти универсальных музыкантов;

не все артисты приезжают выступать со своим набором необходимого сценического оборудования.

Первый пункт не вызовет сложностей, если бронировать день для выступления за несколько месяцев (заранее).

Живое выступление и запись – две огромные разницы

Молодожёны (или свадебный организатор), планируя праздник, предварительно слушают музыкальный репертуар музыканта. Настоятельно рекомендуется просить на прослушивание не студийные записи, а материалы, которые были отсняты с других мероприятий.

Читатель удивится, насколько может отличаться качество звучания между «студией» и живым звуком.

Важно, чтобы музыкальное сопровождение соответствовало общему концепту праздника. Нечасто музыканты в равной степени качественно могут исполнить репертуар различных жанров (популярная музыка, рок, рэп и т.д.).

Идеальным вариантом будет предварительное формирование плейлиста и его согласование с командой музыкантов. Важно самостоятельно побывать на живой репетиции, чтобы быть уверенным в конечном результате.

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В видео даны рекомендации по выбору кавер-группы на свадебное торжество: