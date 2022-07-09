Какой салют выбрать на свадьбу? Приведены некоторые батареи салютов.
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Какой салют выбрать на свадьбу?
9 июля 2022

Свадьба – один из самых ярких праздников. Как правило, на свадьбе всегда больше приглашённых, чем на юбилее или на праздновании Нового года. Салют станет отличным дополнением к развлекательной программе свадебного торжества. Бытует мнение, что фейерверк – это очень дорого. Это ошибка! Салюты всегда можно подобрать на имеющийся бюджет.

Приобрести салюты для свадьбы легче в Интернете. Магазин СЛК-Салют располагает складом в Москве, но существует возможность отправки купленных пиротехнических изделий в регионы. Ниже опишем рекомендации по выбору пиротехники для свадьбы.

Критерии выбора салюта

Критерии выбора салюта

Ориентироваться в выборе рекомендуем не только на цену, но и на:

  • общее количество залпов (выстрелов);
  • ожидаемое время пиротехнического представления;
  • цветовая палитра салютов;
  • создаваемые геометрические эффекты в небе.

Конечно, можно выбрать батарею салюта, в которой всего 30-50 выстрелов. Отгремят они достаточно быстро. Специалисты рекомендуют ориентироваться на значение в 100 залпов (минимум).

В развлекательной программе праздничные агентства на салюты выделяют от 10 до 15 минут. Этого вполне достаточно, чтобы салют увидели абсолютно все гости, но в то же время за 15 минут пиротехническое представление надоесть не успеет.

Совсем необязательно салюты должны взрываться в небе всеми цветами радуги. Можно выбрать какой-то один цвет для шоу. Всё зависит от изначального концепта праздника и указаний, данных пиротехническим инженерам.

Интересные варианты салютов

Интересные варианты салютов

Батарея салютов «Свадебный салют» обеспечит 49 залпов. Батарея достаточно компактная и не вызовет проблем с монтажом в месте проведения праздника. Общее время работы составит 50 секунд.

Этот салют отличается буйством красок и форм. Цвета: красный, зелёный, бирюзовый, серебряный. Цена салюта – 4360 руб.

Батарея салютов «Свадебный фейерверк» рассчитана на 120 залпов. Пиротехническое шоу будет продолжаться около 70 секунд. Взлетающие кометы разрываются в небе, превращаясь в раскидистые пальмы.

Батарея салютов «Москва» нередко комбинируется с одним из вышеупомянутых пиротехнических изделий. Стоимость составляет 18 920 руб. За означенную сумму покупатель получит 118 залпов, которые будут продолжаться в течение 145 секунд.

В видео даны советы по выбору салютов для свадебного торжества:

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