Свадьба – одно из самых волнительных, важных и знаменательных событий в жизни человека. Для многих молодоженов этот день проходит как в тумане, потому что они волнуются, должны много чего успеть.

И нередко из памяти могут вылететь какие-то важные моменты. Да и не уследить за всем, что будет происходить, а так хотелось бы узнать, как провели время гости, понравилось ли им. Все самые важные события можно сохранить, если воспользоваться услугами видеографа. Выбрать видеографа в Минске можно на сайте https://handshaker.by/catalog/videografy.

Кто такой видеограф

Раньше их называли операторами. Они стояли с камерой и снимали происходящее на пленку. Теперь используются цифровые носители. Да и техника теперь применяется очень современная. Дополнительные аксессуары позволяют повысить качество съемки, исключить тряску и другие помехи.

У хорошего специалиста получается настолько красивое видео, что участники часто не верят, что это они. Готовый смонтированный результат, часто напоминает голливудский фильм или репортаж из какого-то аристократического светского мероприятия.

Даже, если свадьба была относительно простенькая, профессиональный видеограф снимет очень красивое, стильное видео, которое потом не стыдно будет показывать детям, внукам, публиковать кусочки в сториз и ленте социальной сети.

Это нестандартные ракурсы, грамотное использование освещения. Профессионал не упустит ничего важного из этого дня, и про гостей не забудет, запечатлев все самое интересное.

Как выбрать видеографа на свадьбу?

Предложений с такими услугами на рынке очень много. Но, нет гарантий, что каждый из них является профессионалом. Наличие камеры, даже очень дорогостоящей, еще не делает его профессионалом. Это ведь не просто фотосессия, которую у в случае чего можно переснять, если результат не понравился.

Речь идет о свадьбе, где действие происходит в режиме реального времени. Никто не позирует специально для камеры, потому что речь не о фото. Видеограф вообще должен стать невидимкой, чтобы никого не смущать и все чувствовали себя комфортно.

Для этого используются специальные аксессуары, позволяющие вести отдаленную съемку с сохранением качества картинки. То есть оператор не стоит впритык к человеку, направив прямо на лицо камеру. Тем более, что и зум современных камер позволяет съемку на приличном расстоянии.

При выборе видеографа следует учесть:

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У многих из них есть рабочие аккаунты в социальных сетях, где также можно ознакомиться с работами, оценить качество.