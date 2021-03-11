Как выбрать мужской рюкзак для города
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Как выбрать мужской рюкзак для города

11 марта 2021

Рюкзак – универсальный формат сумки, который могут носить и мужчины, и женщины, и дети. Правда, для каждого из них выпускаются свои модели. Сейчас рюкзаки на пике своей популярности. Это удобно, стильно, надежно и идеально подходит для города.

Как выбрать идеальный мужской рюкзак именно для повседневной жизни в городских условиях, ведь спортивные и походные массивные модели не подойдут для этих целей? На этом сайте можно ознакомиться с широким ассортиментом моделей мужских и женских рюкзаков интернет-магазина esot.ua.

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Преимущества городских мужских рюкзаков

Их много. Правильно подобранный рюкзак обладает следующими плюсами:

  • Небольшой объем. Это не туристическая модель, которая по объему больше самого человека.
  • Свободные руки. Это и удобно, особенно, если человек за день успевает посетить разные места, переделать кучу дел. Рюкзак ему не мешает. Кроме того, минимум рисков, что его можно будет где-то забыть, оставить.
  • Комфортное хранение вещей. Несколько отсеков и многочисленные карманы позволяют удобно хранить вещи, для каждой из них выделить свое место и, при необходимости, получить быстрый доступ.
  • Минимум нагрузки. Если правильно подобрать модель, даже если вещей много в рюкзаке, нагрузка на плечи, спину и позвоночник будут минимальными.
  • Большой выбор. Ассортимент действительно очень широкий. Это как классические сдержанные цвета и модели, так и что-то необычное, нестандартное.

Виды мужских рюкзаков

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В зависимости от модели и предназначения, делят их на:

  • Классические. Они больше походят для учебы как в школе, так и колледже, университете. Рюкзак каркасный, хорошо держит форму, вместительный, имеет много мелких кармашков, по которым можно разложить мелкие вещи.
  • Модульные. Здесь несколько отдельных модулей. Подойдут как для учебы, так и для работы тем, кому необходимо постоянно носить с собой ноутбук или планшетный компьютер, книги, тетради и не только.
  • Однолямочные. Их можно носить как спереди, так и сзади, так как объем и размер небольшие. Подойдут для тех, чей груз ограничивается смартфоном, ключами, документами и какими-то другими не очень габаритными вещами.
  • Специализированные. Используются теми, кому необходимо постоянно с собой носить специализированные инструменты или оборудование. Обычно это представители различных профессий, оказывающих выездные услуги по ремонту, настройке, установке оборудования и не только.

Как выбрать

Все зависит от рода деятельности и того, как много вещей он с собой носит.

Студентам и школьникам целесообразно носить рюкзаки классические, которые вместят все их вещи. Если говорить о представителях различных профессий, то тут все зависит от вещей, которые должны быть с собой.

Для ноутбука подойдут и классика, и модульный вариант. Для инструментов лучше использовать специализированный рюкзак. Если вещей немного, но требуется их надежное хранение, подойдет однолямочный вариант.



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