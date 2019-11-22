Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома

Древние мастера для строительства бревенчатого дома использовали только топор и не применяли никаких крепежных элементом. При этом дома получались теплыми и служили столетиями.

Далеко не все современные деревянные дома могут сравниться с ними по способности сохранять тепло, зачастую происходят его потери через щели, другие места, из-за некачественно выполненных строительных работ. Поэтому многие собственники вынуждены заниматься дополнительным утеплением внешних стен. Много полезной информации об утеплителях и технологиях утепления можно найти на сайте https://namteplo.org.ua.

Разновидности теплоизоляционных материалов

Рынок строительных материалов утеплители для наружных и внутренних несущих конструкций предлагает в широком ассортименте. Каждый из них обладает конкретными качественными и эксплуатационными характеристиками, есть ряд свойств, характерных для всех типов теплоизоляционных материалов, по некоторым из них они кардинально различаются.

В продаже можно встретить утеплительные материалы, которые использовались издревле – джут и льняное волокно, но многие отдают предпочтение современной теплоизоляции, выполненной как из естественного сырья, так и из искусственных компонентов.

При выборе утеплителя для бревенчатого дома или построенного из других деревянных конструкционных материалов стоит обращать внимание на многие факторы. В зависимости от состояния стен, климатических условий региона, в котором строение располагается, поставленных целей и задач выбирается определённый вид утеплительного материала.

Чему отдать предпочтение

Утепление деревянного дома должно осуществляться с соблюдением ряда требований.

Дерево – это «дышащий» стройматериал, то есть оно хорошо пропускает воздух, благодаря чему в деревянных домах всегда благоприятный микроклимат для организма человека, поэтому, работы должны быть направлены на то, чтобы это свойство сохранилось. На основании этого утеплитель должен отвечать следующим требованиям и обладать определенными свойствами:

паропроницаемость;

низкая степень теплопроводности;

огнестойкость;

небольшой вес.

Все этим требования соответствуют теплоизоляционные материалы на основе искусственных компонентов – базальтовая вата, эковата, стекловата. Для изготовления каменной ваты используют базальт, благодаря чему она и получила свое название.

Выпускается она в виде рулонов или плит, обладает всеми техническими характеристиками, способными сохранить все положительные эксплуатационные свойства деревянного дома.